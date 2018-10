Na přehlídku k výročí vzniku ČSR přijede americký ministr obrany

Program několikahodinové návštěvy amerického ministra v Česku se podle Kmoníčka stále upravuje.

„Bezprostředním důvodem pro pozvání byla účast na vojenské přehlídce,“ uvedl k Mattisově návštěvě Prahy Kmoníček. Dodal, že česká diplomacie původně vyjednávala o návštěvě amerického viceprezidenta Mika Pence, který ale vzhledem k nadcházejícím volbám do Kongresu USA nemohl přijet.

Roli v pozvání amerického ministra obrany podle LN sehrály také zvažované nákupy vojenské techniky pro českou armádu. Ta chce v blízké budoucnosti nakupovat za desítky miliard korun nové vrtulníky, radary, děla nebo bojová vozidla pěchoty. „Američané samozřejmě vnímají, že od vstupu do NATO jsme ještě nikdy nic nekoupili se značkou made in USA. To samozřejmě vyvolává vyšší míru aktivity na straně USA,“ uvedl Kmoníček.

Program několikahodinové návštěvy amerického ministra v Praze se stále upravuje. Podle listu se však očekává setkání s českým ministrem obrany a premiérem Andrejem Babišem. Zda se Mattis se jde s prezidentem Milošem Zemanem, není jasné. „Všechno je ve hře,“ řekl deníku Kmoníček.