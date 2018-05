ČSSD zkusí známé jméno, do boje o primátora Prahy nasadí mladého „Lanďáka“

Že má toto místo prakticky jisté, potvrdilo redakci několik zdrojů z ČSSD. O své kandidatuře opatrně hovoří i sám Jakub Landovský, který v současnosti zastává post náměstka ministryně obrany. „Několik pražských organizací mě oslovilo, jestli bych chtěl kandidovat,“ popisuje s tím, že proto o kandidatuře velmi vážně uvažuje.

Definitivně se prý rozhodne podle toho, jestli ho osloví i další organizace. Kandidáta na primátora v ČSSD totiž musí nominovat stranické orgány. Nicméně podle informací MF DNES nominaci Landovského prosazují i nejvlivnější postavy pražské sociální demokracie, a tak by jeho kandidatuře nemělo nic bránit.

Expert na obranu

Syn dnes již zesnulého herce platí na české politické scéně za uznávaného odborníka na obranu. Ostatně ještě před týdnem některá média spekulovala, že by právě on mohl převzít ministerstvo obrany po Karle Šlechtové (za ANO).

Volby do pražského zastupitelstva budou pro Landovského, vystudovaného právníka, první větší zkušeností na komunální úrovni. S velkou politikou začínal jako asistent Jiřího Dienstbiera staršího.

Později Landovský spolupracoval s Jiřím Dienstbierem mladším, kterému během prezidentských voleb v roce 2013 dělal mluvčího. O rok dříve oba politici společně velmi rozvířili vody sociální demokracie. V únoru 2012 zveřejnili výzvu Živá socdem, která kritizovala klientelistické poměry v pražské ČSSD. Od té doby však vztahy mezi Landovským a Dienstbierem výrazně ochladly.

Překvapí překvapivý kandidát?

Informace, že by měl za ČSSD na primátora kandidovat právě Landovský, je překvapivá. V politickém zákulisí zaznívala spíše jména jiných pražských sociálních demokratů, třeba současného poslance a radního v jedné osobě Petra Dolínka.

Jenže ten je v posledních měsících jako radní pro dopravu známý spíše jako ten, kdo vysvětluje, která další ulice nebo tramvajová trať bude v Praze uzavřena. Před týdnem zase začal prosazovat nepopulární demolici Libeňského mostu, jenž je odbornou veřejností označován za světový unikát.

Proto se od ČSSD žádný velký úspěch v podzimních volbách neočekává. Praha je městem, kde dlouhodobě dosahuje nejhorších výsledků v celé zemi. V loňských volbách do Poslanecké sněmovny zde získala ČSSD dokonce jen 5,5 procenta. Při takovém výsledku by se jen velmi těsně dostala do zastupitelstva.

Cílem Landovského tak musí být spíše překvapit. Postupně se ukazuje, kdo mu přitom bude stát v cestě v čele kandidátek ostatních stran. ANO, jemuž aktuálně patří primátorský řetěz, do podzimních voleb povede jeden z mediálně nejviditelnějších poslanců hnutí Patrik Nacher. Veřejnost jej zná především jako kritika absurdních bankovních poplatků.

Piráty, kteří se po úspěchu v loňských sněmovních volbách jeví jako černí koně těch říjnových, povede lékař Zdeněk Hřib. Komunisté nasadí exposlankyni Martu Semelovou. V čele společné kandidátky TOP 09 a STAN bude současný europoslanec Jiří Pospíšil.

Pospíšil a možná exprimátor

Do voleb se chce zapojit také uskupení Praha sobě, v čele s poslancem KDU-ČSL Janem Čižinským. To však aktuálně pro kandidaturu sbírá potřebné podpisy.

Netrpělivě se čeká také na to, koho jako kandidáta na primátora vybere ODS. Původně za favoritku platila statutární místopředsedkyně strany Alexandra Udženija, šanci na to, aby se postavil do čela kandidátky, by však mohl mít exprimátor Bohuslav Svoboda.