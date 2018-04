Přímo se nezapojujte, na útočníka zařvěte, radí experti svědkům napadení

Útok na číšníka pražské restaurace, jenž se odehrál o víkendu a po němž skončil napadený ve vážném stavu v nemocnici, není ojedinělým případem. Na začátku dubna se například terčem skupiny agresivních mužů stala ochranka obchodního domu v pražských Butovicích (viz Opilí mladíci zbili ostrahu obchoďáku), loni napadli fotbaloví chuligáni v pražské tramvaji cestujícího (viz Olomoučtí chuligáni zbili v tramvaji Afričana).

Na adresu svědků se přitom mnohdy snese kritika, že proti násilí nezasáhli. „Muži jen přihlíželi, což bylo překvapující. Myslím, že kdyby se vytvořila větší skupina, útočníci by si tolik netroufli. Ale to je těžké soudit, proběhlo to hrozně rychle,“ komentovala například svědkyně napadení číšníka.

Odborníci ani policisté však obecně nedoporučují pouštět se do fyzické konfrontace. Eva Kropáčová z policejního prezidia doporučuje občanům v případech, kdy jsou svědky napadení, nezasahovat na vlastní pěst.

„Všeobecně platí, že když vidíte někoho páchat nějakou trestnou činnost, měli byste prvotně zavolat policii. Taková osoba může být agresivní a nebezpečná, takže se ji nesnažte zadržet a vždy přivolejte policii,“ radí Kropáčová.

Před přímým zapojením vesměs varují také odborníci na sebeobranu. Podle instruktora Iva Schovance z trenérské školy Ikaros svědek často neví, jak potyčka vznikla a kdo ji vyprovokoval.

„Je to tak tenká hranice, že spousta lidí se bojí, aby nakonec nebyla popotahovaná z pohledu zákona sama. Proto si myslím, že je nejlepší okamžité přivolání policie, to je základ,“ řekl pro iDNES.cz Schovanec. A kdy je podle něj možné uvažovat o zásahu? „Možná kdyby se domluvilo víc lidí, což se ale nestává, tak v tom případě třeba obstoupit toho ležícího,“ odpovídá.

I v případě, že se na to svědek fyzicky cítí, může podle instruktora sebeobrany svého angažmá v potyčce později litovat. „Nemusí znát všechny indicie, zaplete se do toho v dobrém úmyslu, ale nakonec může skončit s nějakou obžalobou,“ varuje Schovanec před unáhlenou akcí.

V extrémních případech, kdy útočník bije bezvládně ležícího, doporučují experti kromě přivolání policistů začít na agresora křičet. „Hodně to funguje, protože to útočníka vyvede z míry. Proto existují i pomůcky na sebeobranu jako kapesní alarmy,“ tvrdí Schovanec.

„Co se týče fyzického zapojení, tak si dotyčný musí dobře rozmyslet, jestli na to má, jestli to zvládne. Protože je tu velká šance, že ta původní agrese se otočí proti němu. Doporučuje se zavolat policii, dát tomu útočníkovi vědět, že tam jste. Ale také z určité vzdálenosti, abyste mohli případně utéct,“ potvrzuje válečný veterán speciální jednotky a instruktor sebeobrany Lumír Němec. Připouští, že každá situace je jiná, ale obecně přímé zapojení nedoporučuje.

Číšníci pomohli situaci eskalovat, míní odborníci

V souvislosti s incidentem v centru Prahy, v němž figurovali osvalení příznivci bojových sportů, se oba experti shodují, že díl viny na eskalaci násilí měli i samotní číšníci.

Svědkyně, která v restauraci v době napadení seděla, tvrdí, že muž pouze turisty upozornil, že v podniku nemůžou pít vlastní nápoje. „Tři z nich byli takoví urputní, evidentně se chtěli prát. Nemyslím si, že by to naštvání vycházelo z chování obsluhy vůči nim,“ řekla.

„Nevím, co se dělo vevnitř pod tím přístřeškem. Nicméně na videu vidíte, že v určité fázi, ještě než došlo ke zranění číšníka, (cizinci) odcházejí a jeden dva (kolegové) je uklidňují a posílají pryč. V tu chvíli vyběhl číšník a do jednoho z nich vrazil, čímž jasně eskaloval napětí a pak se to spustilo,“ říká Němec.

Agresorů s nizozemskými pasy se zastávat nechce, ale dodává: „Je třeba zvážit situaci – jestliže mám proti sobě sedm nařachaných přiožralých chlapů – do toho konfliktu jít, nebo nejít. Já bych do toho asi nešel“.

Personál restaurace byl v potyčce aktivní i podle instruktora Schovance. „Nevím, jak to začalo. Na záběrech jsem viděl, že na začátku do jednoho číšník strčil, druhý dokonce kopl. Z videa to vypadalo, že číšníci zaútočili jako první, ale jak říkám, nevíme, co se odehrálo předtím.“

