Bývalý prezident JAR bude stíhán kvůli korupční aféře staré 20 let

Kvůli téměř 20 let starému obchodu v hodnotě přes 2,5 miliardy dolarů (518 miliard Kč) byl už v roce 2005 Zuma odvolán z funkce viceprezidenta. Trestní stíhání ale bylo zastaveno krátce po jeho zvolení do prezidentské funkce v roce 2009. Loni pak soud rozhodl, že 75letý politik by mohl být opět stíhán.



„Po prozkoumání kauzy mám za to, že existují solidní šance na úspěšné stíhání pana Zumy,“ prohlásil v pátek generální prokurátor Shaun Abrahams a dodal, že exprezidenta o vývoji informoval ještě před tiskovou konferencí. Zumova politická kariéra zahrnuje mnoho dalších velkých afér, jako údajné propojení s podnikatelskou skupinou indických bratří Guptů, podezřelá renovace venkovského sídla či obvinění ze znásilnění.

V kauze Thales, nazvané podle stejnojmenné francouzské zbrojovky, nyní Zuma čelí 16 obviněním z korupce, praní špinavých peněz a vyděračství. Ta se týkají 783 podezřelých plateb, které tento veterán jihoafrické politiky údajně v souvislosti se zbrojním kontraktem obdržel, napsal jihoafrický web News24.

Pro Zumu znamená krok generální prokuratury další ze série špatných zpráv z poslední doby. Před měsícem po rostoucím tlaku od vlastní strany Africký národní kongres (ANC) Zuma odstoupil z funkce prezidenta. Nahradil jej Cyril Ramaphosa, který se v prosinci stal předsedou ANC, když ve stranickém hlasování porazil kandidátku Zumova křídla a jeho bývalou manželku Nkosazanu Dlaminiovou-Zumaovou.