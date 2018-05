Těžkooděnci vtrhli na izraelské turisty, spletli si je s útočníky na číšníka

„V podvečer do našich pokojů vtrhli těžkooděnci s vytaženými samopaly, maskami, helmami a v plné zbroji. Začali nás bít a drželi nám automatické zbraně u hlav,“ popsal Aktuálně.cz zásah jeden ze zadržených Eli Gershzon.

Policisté turistům údajně roztrhali oblečení a nařídili lehnout si na zem ve spodním prádle. Podle Gershzona jim také šlapali na krky a spoutali je. Jednoho z Izraelců musela po zásahu dokonce odvézt záchranka do Nemocnice Na Františku, což novinářům doložil lékařskou zprávou.

Zatčené turisty policie před hotelem srovnala do řady a nařídila jim chytnout se za ramena a pochodovat na služebnu v Benediktské ulici, která je poblíž hotelu. „Není potřeba ani dodávat, že jsme pochodovali jako skupina hledaných teroristů v obklíčení těžkooděnců. Lidé na ulicích nás fotografovali a natáčeli na telefony. Bylo to ponižující a trapné,“ uvedl Gershzon.

Vyfotili se s policisty, přitom si budou stěžovat

Izraelci se až na policejní stanici dozvěděli důvod zásahu - napadení číšníka v centru Prahy a že jejich skupina odpovídá popisu podezřelých. Po kontrole totožnosti však byli propuštěni a policie se jim podle mluvčího Jana Daňka omluvila. „A dokonce se s nimi na památku vyfotili. Také byli informováni, jakou cestou si mohou případně podat na jednání policie stížnost,“ doplnil mluvčí.

Podle zjištění Aktuálně.cz si Izraelci stěžovat budou a hledají advokáta, který je bude v Česku zastupovat. Budou požadovat prohlášení, že jejich osobní údaje nebyly po události zaznamenány v registru trestů, oficiální vysvětlení zásahu, a písemnou omluvu.

Skutečné pachatele útoku policie zadržela až na pražském letišti Václava Havla. Bylo to sedm turistů z Nizozemska (více v článku Policisté na letišti zadrželi cizince). Soud pak třem z nich udělil podmíněné tresty za výtržnictví a na pět let je vyhostil z ČR. Dva hlavní aktéry poslal do vazby (více v článku Dva Nizozemci ve vazbě, tři soud vyhostil).