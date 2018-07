Izraelci sestřelili syrskou stíhačku, spadla na Golanských výšinách

Izraelská armáda prostřednictvím své rozhlasové stanice uvedla, že stroj sestřelila nad Golanskými výšinami, mohl se ale zřítit na syrské straně hranice. O osudu pilota zatím nejsou žádné informace.

Syrský suchoj podle The Times of Israel pronikl dva kilometry do izraelského vzdušného prostoru a Izraelci ho zneškodnili prostřednictvím dvou raket Patriot. Stanice Sky News Arabia uvedla, že stroj se zřítil na malé území na jihozápadě Sýrie, které stále ovládá Islámský stát.

Damašek k incidentu pouze uvedl, že Izraelci na letoun zaútočili, o dalším osudu stroje ale mlčí. „Izraelský nepřítel potvrdil, že podporuje ozbrojené teroristické skupiny a vybral si za cíl jedno z našich vojenských letadel, které v sryském vzdušném prostoru útočilo na tyto skupiny v oblasti Saida na hraně Jarmúckého údolí,“ citovala syrská tisková agentura SANA zdroj z armády.

Izrael sestřelil syrskou stíhačku poprvé za čtyři roky. Začátkem měsíce Izrael dvakrát během jednoho týdne vypálil raketu systému Patriot na bezpilotní letouny, které se blížily k Izraeli ze Sýrie. Podobný incident se stal i v červnu.

„Ponecháváme armádě volné ruce“

Syrská armáda v posledních týdnech pacifikuje povstalecká území na jihozápadě země. Izraelci rychle postupující ofenzivu bedlivě sledují, protože se obávají aktivit íránských jednotek v Sýrii. Izrael v pondělí odmítl ruský návrh, aby se íránské síly stáhly za linii 100 kilometrů od izraelsko-syrské hranice na Golanech.

„Ponecháváme naší armádě volné ruce a myslíme si, že stažení Íránců ze Sýrie musí zahrnout následující body: ze Sýrie budou staženy všechny zbraně s dlouhým doletem, bude zastavena výroba přesných zbraní, odstraněna strategická obrana a přechod mezi Sýrií a Libanonem využívaný k pašování zbraní bude uzavřen,“ řekl izraelským novinářům nejmenovaný představitel, který se za Izrael zůčastnil setkání ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova s premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Izrael podle něj stejně jako dosud nechce intervenovat ve vnitřních syrských záležitostech a nezaujímá žádné stanovisko k budoucímu osudu prezidenta Bašára Asada.

„Zdůrazňujeme, že Asad je odpovědný za to, že je hostitelem Íránců. Jestli jim dovolí, aby se v Sýrii vojensky etablovali proti nám a s cílem na nás útočit a zničit nás, učiníme to, co je pro naši obranu nutné,“ dodal zdroj. Izrael dlouhodobě požaduje stažení Íránců ze Sýrie vůbec, což už ale Lavrov v minulosti označil za nerealistický požadavek.