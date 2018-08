Co se stovkami krokodýlů? Západní břeh Jordánu děsí zkrachovalá atrakce

11:42 , aktualizováno 11:42

Měla to být atrakce pro turisty, ale teď je to noční můra pro místní. Na farmě v osadě Petzael na Západním břehu Jordánu bivakují stovky krokodýlů a nikdo neví, co s nimi. Zvířata, která už dvakrát utekla, se navíc rychle množí a během pár let jich na farmě budou tisíce.