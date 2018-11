Izraelští poslanci dostávají tresty. Nechodíte-li na jednání, plat jde dolů

Informace o přítomnosti či nepřítomnosti poslanců se návštěvníci Knesetu, tedy izraelského jednokomorového parlamentu, dozvědí záhy po příchodu do budovy. Na stěně je umístěna obrazovka s podobiznami všech poslanců. Pokud některý z nich není přítomen, jeho fotografie je šedivá. Když na jednání přijde, zabarví se.

Například před projevem prezidenta Miloše Zemana byla šedivá asi třetina poslaneckých portrétů. Část opozice totiž jeho proslov bojkotovala (o Zemanově projevu čtěte více podrobností v tomto článku). Vadí jim, že se český prezident staví proti vzniku palestinského státu podle hranic z roku 1967 s východním Jeruzalémem jako jeho metropolí.



Kromě nevole voličů, kteří se prostřednictvím informačního systému snadno dozvědí o docházce svých zástupců, hrozí izraelským poslancům i finanční postih. Pokud jejich absence překročí 30 procent, začne se jim snižovat plat. Podle jízlivých poznámek českých návštěvníků by zavedení podobného systému mohlo zvýšit účast českých poslanců na zasedáních Sněmovny.

V parlamentu zasedá 120 zákonodárců. V současné době má těsnou většinu koalice vedená Benjaminem Netanjahuem, k dispozici má 61 hlasů.

Český zákon umožňuje postih jen za neomluvené absence poslanců a senátorů na jednáních příslušné parlamentní komory nebo jejích orgánů. Pokud by se zákonodárce bez omluvy nezúčastnil během jednoho měsíce dvou dnů jednání, ztratil by nárok na polovinu platu a náhrad. Při neomluvené účasti na čtyřech dnech jednání by přišel o celý plat i náhrady. Sankce se ale nevyužívají vzhledem k tomu, že poslanci a senátoři dbají na to, aby svou nepřítomnost vždy včas omluvili, například kvůli služebním cestám, pracovním, zdravotním nebo rodinným důvodům.