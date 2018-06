Z izraelského ministra se stal pašerák „lentilek“ a nakonec špion Íránu

Obvykle to funguje naopak, kdekdo pracuje pro Izraelce, nebo se to tak alespoň traduje. Ale Gonen Segev, bývalý ministr energetiky a infrastruktury, se osaměle vydal v protisměru. Trvalo to šest let.



Je to neuvěřitelný příběh. Ale co jiného také čekat od muže, který seděl ve vězení za pašování drog, jež maskoval jako lentilky.

Kvůli tomu žil Segev posledních deset let v Nigérii v jakémsi malém exilu. Když se v roce 2012 vydal na íránskou ambasádu v Abuji ošetřit nemocné dítě, udělal první krok k tomu, aby se stal historicky nejvyšším zrádcem své země.

Ale Segev vůbec nepopírá, že pro Írán pracoval. Naopak. Říká, že to dělal s rozmyslem a pro dobro Izraele. Představoval si, jak obelstí Íránce a domů se vrátí jako hrdina. Místo toho ho tam v květnu dovezli agenti kontrarozvědky Šin Bet v želízkách, obvinili ho ze spolupráce s nepřítelem v době války, ze špionáže proti Izraeli a poskytování zpravodajských informací nepříteli.

Nejméně dvakrát odcestoval z Nigérie do Teheránu, aby ho tam vytěžili íránští zpravodajci. Setkával se s nimi na tajných schůzkách v hotelích a konspiračních bytech po světě. A izraelské byznysmeny ze strategických odvětví předhazoval íránským agentům, které představoval jako obchodníky.

Z toho by Segeva nedostal ani mistr úniků Houdini. Jeho životní dráha, která na počátku stoupala v raketové křivce vzhůru, se před 14 lety zlomila ve volný pád a nyní raketa tvrdě dopadla na beton.

Lentilky z Amsterdamu

Gonen Segev vypadal jako jedno ze zázračných dětí izraelské politiky. Pohledný mladý muž se cvičil na vojenského pilota, nakonec skončil v pozemní armádě jako kapitán, pak vystudoval medicínu a v pětatřiceti byl poslancem. V osmatřiceti byl ministrem národní infrastruktury, energie a vodních zdrojů. Zní to nudně, ale z hlediska íránských špionů je to rajská hudba – samé strategické věci.

Pak přišel rok 1996, vláda prohrála volby a Segev padal ke dnu.

Bývalý izraelský ministr energetiky a infrastruktury Gonen Segev na archivním snímku

V roce 2004 ho chytli, jak veze 32 tisíc pilulek extáze maskovaných jako lentilky z Amsterdamu do Izraele. Navíc si tužkou přepsal propadlý diplomatický pas.

Kurážný jako Bond, ale hloupý. Dostal pět let za pašování drog a padělatelství. Mezitím si ještě chtěl v Hongkongu přivydělat tím, že nahlásil krádež kreditky a pak s ní šel dojit bankomaty, jenže zapomněl, že přitom kouká do kamery.

Jak bylo řečeno: kurážný jako Bond, ale... vždyť víte.

V roce 2007 ho pustili pro dobré chování, ale zakázali mu praktikovat v Izraeli jako lékař. Odstěhoval se do Nigérie a tím udělal nákrok ke špionské kariéře.

Pohyboval se kolem izraelské ambasády, ošetřoval Izraelce v Nigérii, pak další diplomaty. Došlo k paradoxu, že Segev, který měl doma zákaz praxe, dostal od izraelského ministerstva zahraničí děkovný dopis za to, že v Nigérii zachránil život izraelského diplomata.

Íránci ho zlanařili

V roce 2012 mu zavolal íránský atašé, jestli by se nepřijel podívat na nemocné dítě. A už se vezl. Íránci ho postupně zlanařili.

Otázkou je, co jim vlastně mohl říct. Protože byl ve vládě před více než 20 lety, byl špionem, který věděl příliš málo. Všechno už je dávno jinak. I když měl pod palcem energetiku, neměl nic s jaderným programem, ten si řídí premiér.

Ale možná byl špionem, který nevěděl zase tak málo. Segev ví leccos o izraelské elektrické síti, elektrárnách a rafineriích. Navíc si Izraelci, kteří by mohli vědět zajímavé věci, před bývalým ministrem pozor na jazyk asi moc nedávali. A Segev mohl Íráncům také vyprávět o metodách a přístupech izraelské vlády. Tedy jak Izrael a jeho tajné služby fungují. Špioni obvykle dokážou vytěžit zlato i z lidí, kteří neměli rozhled tak zvysoka jako on.

V každém případě je to velké íránské vítězství. Budou si ho užívat, zvlášť, když jim před pár týdny agenti Mosadu vyluxovali archivy o tajném jaderném programu.

Nakonec si Segeva Izraelci vyčíhali, když si zajel do Rovníkové Guineje. Tam ho na hranicích místní zadrželi a počkali, dokud nedorazilo letadlo s izraelskými agenty.

Někteří izraelští experti se včera nechali slyšet, že případ Segeva je horší než zrada vědce Mordechaje Vanunua, který zveřejnil detaily izraelského jaderného programu, na němž se podílel.

Ale možná to spíš připomíná případ ambiciózního, ale hloupého agenta Mosadu Bena Zygiera. Ten se chtěl blýsknout tím, že zverbuje vysoce postaveného člena libanonského Hizballáhu. Tedy myslel si, že verbuje on, ale bylo to naopak.

Libanonec chtěl důkaz, že Zygier je z Mosadu. Jak jinak ho dát než prozradit nějaké tajné informace. Stejně už je to napůl náš člověk...

A tak Zygier vysypal jména místních agentů Mosadu v Libanonu. Ti byli zatčeni Libanonci, Zygier Mosadem. Nakonec se oběsil v cele.