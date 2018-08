Na Izrael zamířilo přes 150 raket z Gazy. Válka je blízko, varují generálové

U hranic mezi židovským státem a Pásmem Gazy dochází k násilnostem již od konce března, nyní se ale Egypt a OSN snaží zprostředkovat zklidnění situace a příměří.



Rakety dopadaly na území Izraele po celou noc. Jak uvedl brzy ráno na Twitteru izraelský velvyslanec v Česku Daniel Meron, klid nastal maximálně na dvacet minut v kuse. Většina raket zasáhla otevřená prostranství.

Systém Iron Dome, který zneškodňuje jen střely mířící do oblastí, kde žijí lidé, zničil 25 raket. Zasaženo nicméně bylo několik domů a továren. Část raket mířila ve středu večer na město Sderot, kde byli zraněni tři lidé. Dalších osm lidí, kteří utrpěli šok, záchranáři ošetřili na místě, byly mezi nimi i dvě těhotné ženy, které začaly rodit.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze informovalo, že při izraelských útocích přišla o život 23letá těhotná žena a její roční dcera. Její manžel utrpěl zranění. Další obětí byl jeden z příslušníků Hamasu. Nejméně dvanáct lidí utrpělo zranění. Izraelské úřady tyto informace zatím nekomentovaly, podle listu The Times of Israel však armáda při náletech zasáhla na 140 míst spojených s Hamasem.

Můžeme útočit, útočit a zase útočit, říká izraelský velitel

„Náš arzenál má větší kapacitu. Jsme připraveni pokračovat v útočení, útočení a útočení. Naše nálety Hamas hluboce zasahují, bylo by lepší, kdybychom se vrátili k ujednáním dosaženým po operaci Ochranné ostří,“ uvedl pro The Times of Israel nejmenovaný vysoce postavený představitel izraelské armády a zmínil přitom ofenzivu z roku 2014, které se přezdívá také letní válka.

Padesátidenní konflikt si před třemi lety vyžádal život 73 obyvatel Izraele, z toho 67 vojáků a šesti civilistů, a více než 2 100 Palestinců, z toho téměř 1 500 civilistů. K podobnému střetu mají nyní podle osloveného velitele Izrael s Gazou znovu blízko. Dodal, že by vláda židovského státu mohla začít s evakuací obcí u hranic Gazy - jako první krok v přípravě na válku.



„Ke konfrontaci se blížíme nemalými kroky. Hamas dělá vážné chyby a možná mu budeme muset po čtyřech letech vyjasnit, že cesta, kterou se vydal, nepřináší žádné výsledky a nestojí za to,“ říká také pod podmínkou anonymity další člen izraelské armády.