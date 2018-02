Izraelské letectvo bombarduje Egypt. Ale v Káhiře jsou jen rádi

Týden co týden podnikne Izrael tajný nálet na Egypt. A trvá to už dva roky. Když se to teď Egypťané dozvěděli, zaskočený tamní tisk psal, že je to „fake news“ nebo nějaký vtip. Ale není.

Na egyptský Sinaj poprvé od války v roce 1973 zase padají izraelské bomby, krouží tam izraelské stíhačky, a přesto je to dobrá zpráva. Je to se svolením egyptské vlády, která je moc ráda, že to Izrael dělá.



Zabíjí tam bojovníky Islámského státu, s nimiž si Egypt neumí poradit. Po několikaleté válce, kterou s nimi vede na severu Sinajského poloostrova, to vypadá, že džihádisté spíš sílí.

A tak nad písečnými dunami i divokými skalnatými hřebeny a roklinami operují neoznačené vrtulníky, stíhačky a drony, které přilétly z Izraele. Aby to vypadalo, že pocházejí z Egypta, přibližují se širokým obloukem, takže nabírají směr, jako by se blížily od Suezského průplavu, a ne od Izraele.

Za uplynulé dva roky podnikly už sto vzdušných útoků – a všechny se svolením egyptského prezidenta Sísího, napsal list The New York Times, který zprávu přinesl.

Cituje dokonce nejmenované americké představitele, podle nichž izraelské vzdušné údery hrály rozhodující úlohu v tom, že egyptská armáda mohla vůbec získat převahu nad džihádisty.

Jako Rusové v Sýrii

Izrael tak na Sinaji sehrál v malém podobnou úlohu jako Rusové v Sýrii. S tím rozdílem, že na stejném bojišti vedli proti sobě Izraelci a Egypťané tři války a potom tam měli řadu let napjatý klid zbraní, po němž přišel většinou velmi chladný mír.

Egypt se snažil izraelskou výpomoc utajit, protože veřejné mínění i tisk berou Izrael stále jako hlavního nepřítele, i když události už zavlekly Blízký východ úplně jinam a včerejší nepřátelství byla odplavena sdílenými riziky dneška. Těmi jsou Islámský stát a politický islám.

Egyptu izraelské nálety pomohly zastavit vítěznou vlnu džihádu na Sinaji, zatímco Izrael se tak snaží zašlapat ohrožení, které se formuje přímo na jeho hranicích.

Džihádisté napojení na al-Káidu či hlásící se k Islámskému státu zabili na Sinaji v posledních pěti letech stovky vojáků a policistů, obsadili načas jedno město, zřizovali ozbrojené kontrolní body, aby si tím vykolíkovali vlastní území, a bombou zničili letadlo s ruskými turisty. Sinajští radikálové provádějí nájezdy ve stylu commandos, běžně ostřelují města a posádky raketami a minomety. V podstatě je to regulérní válka. Poslední velký masakr se tam odehrál loni koncem listopadu, kdy džihádisté vyvraždili přes tři sta lidí v mešitě.

Dort pro IS a Írán

Přestože Egypťané uzavřeli mír s Izraelem už v roce 1979, navenek mají chladné vztahy a spolupráce je držena v tajnosti kvůli reakci obyčejných Egypťanů a Arabů obecně.

Zpráva tak zapadá do vzorce překreslování siločar vztahů na Blízkém východě. I když arabská média pořád líčí Izrael jako regionálního superpadoucha a špinavce, vysoko nad tím se hodně věcí mění.

Všichni dohromady by za to měli z vděčnosti poslat dort Islámskému státu, kdyby ještě bylo kam, a Íránu.

Izraelské bombardování je jen jedním detailem Rubikovy kostky, která se začíná skládat dohromady tím, že když USA uznají Jeruzalém za hlavní město Izraele, arabské vlády protestují jen mdle a formálně, nebo že generální tajemník Světové muslimské ligy, která sídlí přímo v Mekce, napíše do Muzea holokaustu ve Washingtonu, že cítí s oběťmi holokaustu a odsuzuje ty, kteří ho popírají, což je především slovo do vlastních řad.

Něco se mění a neoznačené drony, vrtulníky a stíhačky nad Sinajem jsou toho velmi nečekanou součástí.