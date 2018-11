Domy psychicky nemocných teroristů nebourejme, vyzývá izraelský prokurátor

Izraelští vojáci od roku 2015 zbourali pětatřicet domů a páskou zajistili dalších pět, píše list The Times of Israel. Praxi, kdy do několika měsíců po útoku Palestince přijede armáda a útočníkův dům strhne bez ohledu na to, zda v něm žijí i další jeho příbuzní, kritizují coby neefektivní a navíc kolektivní trest nejen palestinští představitelé.



Podle vlády premiéra Benjamina Netanjahua však jde o účinnou metodu, protože odrazuje další potenciální teroristy. Generální prokurátor Avichai Mandelblit ovšem ve středu upozornil na skupinu lidí, kde je podobná hrozba k ničemu. Tvrdí totiž, že si psychicky nemocní atentátníci neuvědomují, co pro ně ztráta domova bude znamenat.

„Takový člověk není schopný rozumně zvážit možnost, že dům, ve kterém žije, může být zničen, a díky této úvaze upustit od spáchání teroristického útoku, kterému chceme zabránit,“ míní.



Prokurátor svůj postoj k demolicím napsal v dopise adresovaném izraelskému ministru obrany Avigdoru Libermanovi ze strany Izrael je náš domov, kterého naštvalo rozhodnutí armády a ministerstva spravedlnosti z minulého měsíce. Tehdy úřady oznámily, že nezbourají dům osmadvacetiletého Palestince, který v březnu zabil dvaatřicetiletého muže v Jeruzalémě.

Útočníkova rodina totiž předložila jeho zdravotnickou dokumentaci, podle které se léčil s psychickými problémy. Proti rozhodnutí protestoval nejen Liberman, ale i příbuzní zavražděného Žida, podle kterých muž útočil „s čistou myslí“.

„Znepokojuje mě, že potenciální teroristé teď uslyší a uvidí, že se domov jiného teroristy nezbourá kvůli jeho anamnéze, která se nikdy nepotvrdí. Významně se tak sníží odrazující účinek,“ napsal zastánce tvrdého postupu vůči Palestincům Liberman, který demolice obhajuje i na svém Twitteru.

Víc bourání, volá předseda parlamentního výboru

Mandelblit také varoval, že by se bourání nemělo volit jako trest za útok příliš často. Upozornil, že i podle izraelského nejvyššího soudu by se v případech, kdy se teroristovi nepodařilo své oběti zabít, měl jeho dům namísto bourání jen zajistit páskou.

Přesně opačný postoj k tomu však zaujal předseda zahraničního a obranného výboru izraelského parlamentu Avi Dichter, podle kterého by se měly ničit i domy těch lidí, kteří se o útok neúspěšně pokusili.

Podle listu The Jerusalem Post se v Knesetu zeptal, proč se postupuje pouze proti rodinám palestinských vrahů, když jsou pokusy o vraždu „stejně tak špatné, ale zkrátka se stalo, že tito lidé byli méně úspěšní v dokončení svého plánu“.

Prokurátor ovšem podotýká, že by rozšíření demolic mohlo ještě zesílit mezinárodní kritiku oblíbené izraelské praxe. Narazit by podle něj mohlo i u izraelského nejvyššího soudu, který by další bourání nemusel povolit.