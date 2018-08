Izraelskou armádu napadli hackeři. Obchodníkům prodali data tisíců rekrutů

Podezřelí vojáci a dva civilisté se napojili na jednotku, která měla správu přihlášek rekrutů na starosti. Údaje sbírali mezi lety 2011 a 2014, píše deník The Jerusalem Post. Za tu dobu získali informace o stovkách tisíc lidí, a to včetně jejich pozice v armádě, kontaktních údajů nebo počtu dětí v jejich rodinách.

Podezřelí se údajně vydávali za pracovníky centra pro pomoc propuštěným vojákům a zájem měli především o data branců narozených v letech 1988 až 1993. Nabízeli rady a pomocnou ruku. Místo toho však informace, získané díky vlastnímu počítačovému programu, dál přeprodávali marketingovým agenturám.

Na to, že mají v armádě hackery, izraelští generálové přišli poté, co si vojáci i jejich příbuzní začali hromadně stěžovat na podezřelé a nevyžádané telefonáty. Volající jim podle listu The Times of Israel nabízeli různé produkty a služby za sníženou cenu.



Izraelský státní zástupce nyní žádá stíhání všech podezřelých pro narušení soukromí, uplácení, vloupání do počítačů a distribuci zvláštních dokumentů.

„Když musí lidé v rámci vojenské služby nedobrovolně poskytnout své osobní informace, je veřejnou povinností armády chránit jejich soukromí,“ uvedl Alon Bachar, předseda odboru na ochranu soukromí z úřadu ISA, který na armádu dohlíží. Dodal, že nastavená armádní pravidla byla nedostatečná a aktuální případ bere „s velkou vážností“.