Jak by jako senátor bojoval s byrokracií, řekne v Rozstřelu podnikatel Gondek

Jedním z témat, kterým by se chtěl kandidát za ANO zabývat je snížení nadměrné administrativy. Podle Gondeka by v době veškeré elektroniky, moderních technologií a internetu mělo být samozřejmé, že i státní aparát půjde s dobou. Zdůrazňuje, že není možné, abychom jeden a ten samý dokument nosili od úřadu k úřadu.



Jako celoživotní sportovec by se chtěl Gondek také zasadit o to, aby stát mnohem víc investoval do sportu. Sport má podle něj ve společnosti stále důležitější roli a obrovský dopad na morálku, disciplínu a vytrvalost. „Je to sport, který lidi naučí spadnout a vstát. Přesně to dnešní společnost potřebuje,“ tvrdí.

Místo v Senátu bere za cestu na dlouhou trať

Ivo Gondek kandiduje v Ostravě, kde žije celý život. Má za to, že Ostrava prošla řadou změn a stává se moderním a technologickým městem. S jistotou tvrdí, že začínat kariéru je zde mnohem snazší než kdekoli jinde.



Za velmi důležité téma považuje ochranu životního prostředí a to nejen ovzduší. Jako bývalý chemik a zastánce zdravého životního stylu by kladl větší důraz na ochranu vodních zdrojů a celé hospodaření s nimi.

Gondek si stojí za tím, že místo v Senátu není cílový stav, ale především konstruktivní pracovní cesta na dlouhou trať. Chce dát do hry svůj „selský“ rozum a zocelené celoživotní zkušenosti z vedení rodinné cukrářské firmy.