Langer se u soudu pře s Fortunou, zda je tisková zpráva a reklama totéž

13:54 , aktualizováno 13:54

Ve sporu bývalého ministra vnitra Ivana Langera se sázkovou kanceláří Fortuna se musí soud zabývat i tím, jestli lze považovat tiskovou zprávu za reklamu, jak tvrdí Langerův advokát. Fortuna to odmítá. Langer firmu zažaloval poté, co v roce 2015 vypsala sázky na to, v jaké krabici u něj policie najde při domovní prohlídce peníze, nebo z čeho jej policisté obviní.