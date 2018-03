Zadržený soudce si podle policie nechal slíbit nejméně milionový úplatek

Podle obvinění byl Elischerovou „spojkou“ Nguyen Quoc Hung, se kterým soudce komunikoval. „Nguyen přislíbil Elischerovi finanční obnos v blíže nezjištěné výši, nejméně však milion korun, za to, že ovlivní odvolací řízení ve prospěch obžalovaných,“ píše se v usnesení.

Elischer měl na starosti odvolací řízení případu, který původně příslušel Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Soudce přislíbil, že po nastudování spisu Nguyenovi sdělí, o kolik těmto čtyřem obžalovaným bude moci snížit tresty odnětí svobody.

Na další schůzce Elischer dokonce iniciativně Nguyenovi řekl, že pokud zná někoho z okolí jedné z obžalovaných, „kdo by měl peníze“, tak je schopen ji pustit z vazby, „ale jen pokud je schopna zaplatit, jinak ne“.

Dne 31. října vyhlásil Elischer rozsudek nad Vietnamci, a přestože někteří dostali až osm let, jejich příbuzným stálo za to dát úplatek – původní tresty byly v rozmezí deseti až dvanácti let. Ještě téhož dne soudcův prostředník Nguyen Quoc Hung dostal od příbuzných kompliců 3,1 milionu korun, z nichž část večer předal soudci v osobním autě Volkswagen Golf, tvrdí policie.

Soudce smlouval o výši trestu, tvrdí policie

Policejní usnesení se týká čtyř případů ovlivňování. Nguyen Quoc Hung je obviněn ve všech, soudce Elischer ve třech z nich. Ve čtvrtém případě totiž Nguyen podle policie nabízel úplatek za snížení trestů pro obžalované. Ti však mezitím dostali podmíněné tresty, s nimiž byli „spokojeni“.

Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že soudce během let vymyslel propracovaný systém, jak obžalovaným snižovat tresty – zmírnění bylo úměrné zaplaceným penězům. Ze skupiny obžalovaných byly tresty sníženy jen těm, kteří zaplatili.

Elischer a Nguyen se podle policie stýkali aspoň od roku 2013. Soudce byl sledován nejméně od roku 2015. Jednou se dokonce sešel s Nguyenem na osobní schůzce přímo na Vrchním soudě, stojí ve spisu.



Mluvčí potvrzuje zásah v budově Vrchního soudu: