Záhada asketického soudce. Proč by bral úplatky? diví se sestra i kolegové

Když šel soudce Ivan Elischer na konci roku 2012 pracovat na Vrchní soud v Praze, zaujal kolegy svým skromným vzhledem. „Byl nenápadný, konzervativní a skromný v oblékání. Až jsem si u něj někdy říkal, že soudci vrchního soudu mají přece prostředky na to, aby se mohli dobře oblékat,“ vzpomínal v pátek předseda vrchního soudu Jaroslav Bureš.

A skromnost je právě tím důvodem, proč Elischerovi příbuzní nechápou, na co by zrovna on potřeboval peníze z úplatků jako doplněk k stotisícovému soudcovskému platu.

Přesto je Ivan Elischer obviněn, že nezákonně ve třech případech snížil trest. Po jednom z rozsudků jeho komplic vybral na úplatcích pro sebe a pro Elischera 3,1 milionu korun, a to policie ani nezmapovala vše.

„Když jsem se dozvěděla, že ho zatkli, nevěřila jsem, že něco provedl. Když ho poslali do vazby, asi na něj něco mají, ale já nechápu, proč by bral úplatky. Vždyť ani auto si nekoupil, i když asi mohl. Měl ho na leasing, v Praze žil v pronajatém bytě,“ říká Elischerova sestra. Opírá se při tom o futro ve dveřích svého panelákového bytu v Ústí nad Labem a rozpačitě krčí rameny.

Ivana Elischera v poslední době moc nevídala, naposledy před rokem na oslavě svých šedesátin. Přesto je přesvědčená o jeho nevině. „Pořád čekám, že se to vysvětlí. Dala bych za Ivana ruku do ohně,“ dodává. Mluví tiše, aby hovor neslyšela její osmdesátiletá matka. Ta má sice vlastní byt na témže sídlišti, nynější těžké dny však přečkává raději u dcery.

„Nechci, aby ji to nějak zasáhlo. Pochopte, nedávno jsme pochovali tatínka,“ dodává smutně a s omluvou zavírá dveře.

Všechno psané na manželku

Indicií o skromnosti je víc. Elischer měl jediný veliký koníček – běhání, které je také finančně nenáročné.



MF DNES se podařilo kontaktovat i soudcovu manželku, která má nezvyklé křestní jméno Areta. Ta však žádost o rozhovor odmítla. „Jistě pochopíte, že se teď nemůžu k ničemu vyjadřovat,“ uvedla. Elischerova nynější manželka je lékařkou. Jejím oborem je geriatrie, léčba starých lidí. V květnu 2013 si udělala atestaci a v červenci téhož roku se oba vzali.

Ivan Elischer byl původně státním zástupcem v Olomouci, pak se stal soudcem a v roce 2004 přešel na Krajský soud v Ústí nad Labem. V roce 2011 se seznámil na internetu se svou budoucí manželkou Aretou, která v té době pracovala jako lékařka u Olomouce. Oba měli za sebou už jedno neúspěšné manželství.

Na konci roku 2012 přešel Elischer do Prahy na vrchní soud a začal se ženou plánovat svatbu. Tehdy obývali nenápadný domek ve Chválkovicích na okraji Olomouce.



„Vzhledem k tomu, že společná domácnost ve Chválkovicích, kterou užíváme, je vybavena téměř vším potřebným z pohledu nádobí, elektrických spotřebičů a ozdobných či dekoračních předmětů, bylo by další hromadění takových věcí v podobě svatebních dárků nadbytečné,“ oznamovali svatebčanům na osobní internetové stránce, kterou lze na síti stále najít.

Domek ve Chválkovicích je psaný na Elischerovu ženu. Je zatížen několikamilionovou hypotékou. Další nemovitost vlastní Areta Elischer na severu Čech. U horské vesnice v Českém středohoří má chatu. Zdědila ji po rodičích. „S manželem tady byla naposledy asi před měsícem,“ řekl soused, jenž obývá vedlejší domek celoročně. Třetí nemovitostí psanou na Elischerovu manželku je garáž v Ústí nad Labem.

Elischer sám nemovitosti neměl. Když si před pěti lety bral nynější ženu Aretu, místo svatebních darů požádali hosty, zdali by jim přispěli na svatební cestu. Rok 2013 se pro Elischera stal osudným. Po roční stáži postoupil v kariéře na vrchol a v říjnu 2013 byl jmenován soudcem vrchního soudu. Odtamtud putoval ve čtvrtek do vazby (více v článku Obviněný soudce skončil ve vazbě. Je to selhání jednotlivce, věří Pelikán).

