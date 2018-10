Tuniský migrant znásilnil v Itálii Slovenku, aktivisté mlčí, hřímá Salvini

Gli attivisti del Baobab Experience (quelli che ospitarono gli sbarcati della Diciotti “fuggiti”) non avevano detto nulla, forse perché troppo impegnati a dare solidarietà al sindaco arrestato di Riace o a criticare il #DecretoSalvini: eppure, la notte tra l’8 e il 9 ottobre, nella tendopoli che gestiscono dietro la stazione Tiburtina è successo qualcosa di molto grave. Una slovacca di 38 anni ha denunciato per stupro un tunisino irregolare di 20, con l’accusa di averla anche picchiata e tenuta in ostaggio. Il clandestino è finito in cella, è già stato scarcerato e ha divieto di dimora a Roma.

Per gli stupratori provo SCHIFO: per loro servono pene esemplari e, se necessario, la castrazione chimica!

Per certi antirazzisti di professione - e per il silenzio delle femministe di sinistra - invece provo tanta tanta pena.