Migranti z Riace měli být vzorem integrace. Teď je italská vláda vyhání

10:16 , aktualizováno 10:16

Migranti přijatí do města Riace na jihu Itálie se musí přesunout jinam. Nařídilo to ministerstvo vnitra, které vydalo pokyn k zastavení všech programů spojených s uprchlíky. Přesuny běženců do jiných center začnou příští týden. Starosta Domenico Lucano se chce proti nařízení resortu vnitra odvolat.