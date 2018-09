Italské nacionalisty dráždí ti rakouští, ukázal spor o pasy pro Jihotyrolany

Navzdory tomu, že rakouský kancléř Sebastian Kurz na konci loňského roku ujišťoval Řím, že bude jakékoliv kroky ohledně nabídnutí rakouského občanství německy mluvícím obyvatelům s Italy konzultovat, ti o tom nechtějí ani slyšet.

Šéf italské diplomacie Enzo Moavero Milanesi v pondělí oznámil, že ruší plánované setkání s rakouskou ministryní zahraničí Karin Kneisslovou. Jako důvod uvedl, že požadavek rakouské konzervativní a krajně pravicové koalice „zhoršuje atmosféru vzájemné důvěry, která je pro takovou schůzku nutná”.



Itálie podle listu The Guardian odsoudila také rakouskou „zastaralou touhu po pomstě,“ kterou podle ní vyvolalo letošní sté výročí konce první světové války. Hornatá oblast Jižního Tyrolska, v italštině známá také jako Alto Adige, totiž před válkou patřila Rakousku-Uhersku a po anexi připadla právě Itálii.

„Je bizarní, že rakouská vláda, která aktuálně předsedá Evropské unii, podporuje právní návrhy vyvolávající neshodu, namísto aby spojovala,” prohlásil Milanesi. Kurz v reakci na zrušení schůzky v pondělním rozhovoru pro deník Tiroler Tageszeitung uvedl, že Rakousko nepodnikne další kroky, pokud nebude mít plnou podporu Itálie.

Rakouské občanství by chtěli i obyvatelé Trentina

Změnu by v kontrastu s italskou vládou přivítali regionální politici, kteří by chtěli do návrhu zapojit také obyvatele z italské provincie Trentino. Ta byla rovněž součástí Rakouska-Uherska. „Rakouská vláda by měla vzít v potaz potomky lidí, kteří žili pod vládou rakouské monarchie,” uvedla podle stanice Deutsche Welle Trentisko-Tyrolská autonomní strana.

Status Jižního Tyrolska vyvolává mezi oběma zeměmi spory už po desetiletí. Naposledy se kvůli němu nepohodly na začátku září, kdy Vídeň potvrdila vytvoření zvláštní komise, která bude mít na starost přípravu nového zákona o dvojím občanství. Tento krok Itálie okamžitě označila za nevhodný.



Němčinu za svou mateřštinu v Jižním Tyrolsku, které je součástí autonomního regionu Tridentsko-Horní Adiže, označuje asi 60 procent lidí. Čtvrtina považuje za svůj jazyk italštinu a čtyři procenta románskou ladinštinu.

Italy a Rakušany ale spojuje boj proti migrantům

Spor o pasy však nezabraňuje oběma stranám v tom, aby komunikovaly tam, kde mají společné zájmy. Ukázala to úterní schůzka Kurze s italským premiérem Giuseppem Contem v Římě. Conte řekl, že Evropská unie musí v otázce migrace jednat, pokud nechce další kauzu Diciotti. Poukázal tak na případ lodi s běženci, s níž se nedávno Itálie snažila přimět EU k pomoci s přílivem migrantů. Conte vyzval EU k investicím do severní Afriky a k revizi mandátu evropské středomořské mise Sophia, uvedla agentura ANSA.



Rakouský kancléř na společné tiskové konferenci pochválil Itálii za snížení přílivu migrantů do Evropy v letošním roce. Dodal ale, že je třeba hledat evropské řešení a mimo jiné zlepšit ostrahu vnějších hranice EU posílením agentury Frontex.

„Rakousko je velmi spokojené s tím, jak Itálie snížila příliv migrantů, ale nyní potřebujeme najít evropské řešení,“ uvedl Kurz. Rakousko podporuje návrh Evropské komise na zvýšení počtu zaměstnanců agentury Frontex do roku 2020 na 10 000 a kancléř Kurz nyní objíždí evropské metropole s cílem získat pro tuto myšlenku i další země EU.

Kurz, jehož země v tomto pololetí předsedá EU, objíždí některé evropské země před neformálním unijním summitem, který se koná ve středu a ve čtvrtek v Salcburku. Už v neděli se sešel v Berlíně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, v pondělí jednal v Paříži s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.