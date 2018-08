Itálie si posvítila na navrátilce z Donbasu. Zatýkala i známé tváře

Itálie před třemi lety schválila zákon, kterým svým občanům zakázala bojovat v zahraničí. Podle deníku The Washington Post mířila především na radikální islamisty, kteří se s italským pasem vydali do Sýrie či Iráku vraždit za Islámský stát a další teroristické skupiny.



Kromě těchto lidí jsou však mezi Italy ještě další dvě skupiny bojovníků – ti, kteří se přidali ke kurdským jednotkám YPG, a ti, kteří odjeli na východní Ukrajinu pomoct proruským separatistům v odtržení Doněcku a Luhansku od zbytku země.

Proti těmto skupinám se zatím zákon příliš neuplácel, přestože minimálně odjezdy extremistů na Donbas byly v Itálii veřejným tajemstvím.

„Úřady k těmto třem skupinám přistupují rozdílně. Navrátilci z Islámského státu jsou považováni za hrozbu, protože patří k organizaci, která provádí útoky i v Evropě. Zahraniční bojovníci, kteří se vracejí z Kurdistánu, jsou všeobecně tolerováni a stejně tomu bylo i u navrátilců z Ukrajiny,“ vysvětluje výzkumník italského Institutu mezinárodních politických studií Francesco Marone.

Změnilo se to až minulý týden, kdy státní zástupci v severoitalském Janově nařídili zatčení šesti mužů kvůli podezření, že se přidali k proruským jednotkám na Ukrajině a vábili do nich i nové členy. Kromě nich bylo z rekrutování obviněno dalších patnáct lidí. Podle deníku se tak stalo poprvé a policisté do sítě chytili i velké ryby.

Češi na Ukrajině Čeští bojovníci v Donbasu musí počítat s tím, že jim doma hrozí vězení. České zákony zakazují vojenskou službu v cizích armádách pod trestem až pěti let odnětí svobody.

„Zajímavé na tom je, že někteří zatčení jsou známé tváře a o jejich aktivitách na Ukrajině se všeobecně ví,“ popisuje Marone. Příkladem je exšéf krajně pravicové skupiny Bulldog Lucca Andrea Palmieri, který o svých zážitcích z fronty vyprávěl v televizi.

Nebo Gabriele Carugati, který je synem členky vládní strany Liga Silvany Marinové. Na frontu se tehdy čtyřiadvacetiletý muž vydal hned v počátcích konfliktu v roce 2014. Za své rozhodnutí si od matky vysloužil veřejnou pochvalu na Facebooku. „Nechceme bránit jeho přáním a jeho rozhodnutí mi dělá radost. Jako matka však cítím bolest v srdci,“ napsala.

Na Donbase muž podle listu La Provincia di Varese bojoval pod přezdívkou Arcangelo (Archanděl) a své zážitky z fronty nadšeně sdílel na facebookovém profilu včetně svých názorů na celou situaci. A i dnes o sobě tento „hrdý Ital, který se přidal k evropskému odporu po bok donbaského lidu“ na síti píše, že bydlí v Doněcku.

Násilníci, co se naučili používat zbraně, představují hrozbu i doma

Zatčení Carugatiho i dalších zřejmě uspíšily stížnosti Ukrajiny a seznam pětadvaceti italských bojovníků, který dal dohromady jeden z ukrajinských poslanců.

Počet Italů, kteří bojují nebo bojovali po boku separatistů, však není přesně znám. Polský Institut mezinárodních studií dal v roce 2015 dohromady zprávu o zahraničních bojovnících, podle které na východě Ukrajiny působilo kromě Rusů až tři sta cizinců sedmadvaceti různých národností. Mezi nimi bylo tehdy zhruba pět Italů.

Marone upozorňuje, že i přesto, že proruské skupiny nejsou v Itálii považovány za teroristické a policie tak rekruty stíhala alespoň pro žoldnéřství v cizích armádách, navrátilci z Donbasu by se měli brát jako hrozba. Po návratu se totiž mohou napojit na jiné nebezpečné skupiny. „Nejde o to, že by v Itálii mohli provádět nějaké teroristické útoky či guerillové operace, ale že jsou to násilní jedinci, kteří se naučili používat zbraně,“ varuje výzkumník.

Při bojích na východě Ukrajiny podle agentury AP zemřelo už deset tisíc lidí. Ve středu večer přišel o život jeden ukrajinský voják a další čtyři utrpěli zranění, když jejich vozidlo zasáhla protitanková řízená střela. S odvoláním na místní úřady to ve čtvrtek oznámila agentura Interfax. Incident se stal u města Zolote, severozápadně od povstalci drženého Luhansku.

„Ztráty mezi našimi vojáky jsou dalším potvrzením, že válka pokračuje a nepřítel se nechystá přerušit snahu o eskalaci konfliktu,“ citovala agentura z prohlášení úřadů loajálních k vládě v Kyjevě. Dodala, že armádní velení potvrdilo smrt jednoho vojáka a zranění tří dalších, zatímco pokračuje pátrání po nezvěstném vojákovi, který zmizel během boje.