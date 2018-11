Itálie oznámila záchranu 236 migrantů z potápějící se lodi, jsou na Sicílii

Na lodi bylo 236 lidí, z toho 12 dětí a téměř 50 žen, sdělilo italské ministerstvo vnitra. Prakticky všichni jsou z Eritreje. Kapitány byli Tunisan a Libyjec, kteří budou pravděpodobně obviněni z pašeráctví.

Migranti byli převezeni do sicilského přístavu Pozzallo. Opustit plavidlo bylo dovoleno pouze ženám a dětem a regionální mluvčí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Flavio Di Giacomo vyjádřil obavy o ostatní migranty. „Plavidlo (migrantů) má zřetelné problémy udržet se nad hladinou. Všichni by měli mít co nejdříve možnost vystoupit,“ napsal na Twitteru.

Novinář Sergio Scandura z místa uvedl, že italská pobřežní stráž loď stabilizovala. „Situace je pod kontrolou,“ sdělil krátce po půlnoci Scandura na svém twitterovém účtu.



Italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini, který vede protiimigrační stranu Liga a po nástupu nové vlády prosadil tvrdou protiimigrační politiku, znovu obvinil Maltu, že připlouvající lodi posílá do Itálie.

Podle Salviniho maltský hlídkový člun „zanechal loď se 150 až 200 migranty uprostřed Středozemního moře a nechal ji, aby byla unášena směrem k Itálii“. „Valletta se ujala role koordinátora záchranných operací, ale jako obvykle se snaží zbavit imigrantů a přehodit problém na naši zemi,“ napsal Salvini na internetu.