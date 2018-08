Žádné peníze do kasy EU, pokud si země nepřerozdělí migranty, hrozí Itálie

Itálie přestane přispívat do unijní kasy, pokud se EU do pátku nepřičiní o to, aby se migranti z lodi Diciotti přerozdělili, řekl vicepremiér Luigi Di Maio.