Sicilská mafie lámala lidem končetiny, aby získala peníze na pojistném

Mezi podezřelými je také zdravotní sestra z palermské nemocnice, která pachatelům obstarávala anestetika.



Podle italských úřadů používala skupina k mrzačení obětí pětadvacetikilové závaží z tělocvičny, pomocí kterého jim končetiny rozdrtila. Ke znehybnění používali mafiáni podle britského The Guardianu dva betonové bloky, mezi které končetinu sevřeli. Pokud nebyla po ruce zmíněná anestetika, chladili útočníci místo před „zákrokem“ ledem.

Policii se viníky podařilo dopadnout díky nahrávacímu zařízení, které zachytilo výkřiky mrzačených lidí. Policisté zveřejnili také nahrávky rozhovorů, prostřednictvím kterých odhalili, že mafiáni mají komplice v několika nemocnicích v Palermu. V jednom z hovorů podezřelý oznamuje, že bude příštího dne potřebovat sanitku a invalidní vozík.

Své oběti mafiáni nejčastěji mrzačili v opuštěných skladech či u sebe doma. Po vykonání činu je odvezli do nemocnice, kde si případy převzali jejich komplicové z řad zdravotního personálu. Podle televize SkyTG24 zmrzačili pachatelé tímto způsobem kolem 70 lidí.

Své oběti si mafiáni vybírali na nádraží

Podle šéfa palermské policie Rodolfa Rupertiho se podezřelí často pohybovali na nádraží, kde se snažili přesvědčit narkomany, alkoholiky, duševně choré nebo chudé lidi, aby si za peníze nechali ublížit. „Lákali je na velké sumy peněz,“ uvedl Ruperti pro veřejnoprávní televizi RAI.



Zatímco zmrzačeným zaplatili mafiáni několik set eur, sami z pojišťoven vymámili stovky tisíc. „Jsou spolupachateli i oběťmi,“ prohlásil o postižených Ruperti. Podle něj mohli pachatelé za zlomenou ruku a nohu vybrat na pojistném až 150 tisíc eur (téměř čtyři miliony korun). Vyšetřovatelé zatím neví, kolik peněz se podvodníkům podařilo celkem ukrást, ani jak dlouho pojišťovny klamali. Pravděpodobně se jim to ale dařilo léta.

Policisté se nyní podle listu The New York Times snaží zjistit, jestli se do podvodu zapojila také proslulá sicilská mafie Cosa Nostra. Právě ta má často spolupracovníky v místních institucích, včetně lékařských klinik.

Vyšetřování loni v lednu odstartoval nález mrtvého zmrzačeného Tunisana, o kterém se policisté nejprve domnívali, že byl obětí dopravní nehody. Poté, co pitva prokázala, že muž zemřel na následky srdečního infarktu po zlomenině končetiny, zahájili pátrání po pachatelích. Ti ale podle Rupertiho zašli tak daleko, že si najali falešné svědky, kteří měli případně tvrdit, že „autonehodu“ viděli na vlastní oči.