Rodící se italská vláda děsí Evropu, expertům připomíná Mussoliniho

Luigi Di Maio a Matteo Salvini, šéfové M5S a Ligy, ve středu večer informovali, že po týdenním jednání je koaliční smlouva „vlády změny“ rozepsána ve 20 bodech na 40 stranách.

O konečné podobě koaliční smlouvy budou během víkendu hlasovat členové obou stran. Obavy tisku obě strany odrážely konstatováním, že dřívější dokument byl už přepracován. O osobě budoucího premiéra obě strany zatím mlčí.



Za tři nejvýznamnější body koaliční smlouvy považuje komentátor listu Financial Times Wolfgang Münchau doložku o výstupu z eurozóny, odpis části italského státního dluhu a ustavení paralelní vládní struktury, která by snížila význam premiéra.

Zformují-li M5S a Liga vládu a tyto tři „extrémně pojaté“ body budou naplněny, představuje to podle Münchaua ohrožení italské liberální demokracie a celé eurozóny.

Za nejradikálnější návrh Münchau považuje zřízení paralelního vládního orgánu, jehož rolí by bylo rozhodovat spory mezi koaličními stranami. Italská ústava na nic takového nepamatuje, a tak by role výboru byla neformální.

Jeho ustavení by podle listu Huffington Post Italia, který v pondělí zveřejnil pracovní podobu chystané koaliční smlouvy, bezpochyby vedlo ke konfliktům mezi jednotlivými státními institucemi, a možná dokonce i k ústavní krizi. Münchau v této souvislosti připomíná podkopávání italské ústavy fašisty ve 30. letech minulého století.

V uniklém dokumentu strany navrhovaly zavedení „ekonomických a právních postupů, které by státům eurozóny umožňovaly měnovou unii opustit“. V úterý ovšem M5S i Liga obratem uvedly, že odchod z eurozóny v programu nezamýšlejí. Chtějí ve spolupráci s partnerskými státy „přehodnotit“ finanční pravidla eurozóny „v duchu návratu ke stavu před podpisem Maastrichtské smlouvy“, která stojí v základu společné měny a volného pohybu mezi členskými státy, napsala agentura Reuters.

Proti utahování opasků

Z pracovní verze koaliční smlouvy dále vyplývá, že M5S a Liga se chtějí pokusit s EU vyjednat revizi rozpočtového pravidla, které stanovuje strop rozpočtového deficitu na tři procenta HDP. Obě strany si také přejí snížení příspěvků Itálie do rozpočtu EU.

Nežádají odpis části italského veřejného dluhu, jak z uniklého dokumentu vyplývalo, ale chtějí dosáhnout toho, aby EU do výpočtu italského veřejného dluhu nezahrnovala dluhopisy italské vlády, které odkoupila Evropská centrální banka (ECB), uvedl mluvčí M5S Claudio Borghi.

Případní budoucí vládní partneři v návrhu koaliční smlouvy také navrhují konec protiruských sankcí. Obavy vyvolávají i další plánované změny v oblasti financí. Liga chce zavést rovnou daň ve výši 15 procent, což by podle některých dohadů snížilo příjmy státní kasy o zhruba 80 miliard eur (přes jeden bilion Kč), zatímco M5S si přeje zavést sociální dávky ve výši 17 miliard eur (434 miliard Kč), napsala agentura Reuters.

Obě strany plánují zrušit nepopulární penzijní reformu, která zvýšila věk odchodu do důchodu. Tím by italský stát přišel o 15 miliard eur (383 miliard Kč). Zástupci Evropské komise tento týden opakovaně uvedli, že Itálie by měla dodržovat rozpočtová pravidla EU a snižovat svůj rozpočtový deficit a státní dluh.