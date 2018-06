Čelíme útoku z jihu, ne z východu, žádá Itálie pomoc NATO s migranty

7:27 , aktualizováno 7:27

Itálie chce, aby jí Severoatlantická aliance pomohla chránit jižní hranici před náporem migrantů. Uvedl to ministr vnitra Matteo Salvini. Malta by se podle něj měla do věci více zapojit a neziskové organizace, které se podílejí na záchranných pracích ve Středozemí, budou více pod drobnohledem.