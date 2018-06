Staré ženě nemůže vadit sexuální obtěžování, řekl italský státní zástupce

Elisabetta Cortani je prezidentkou ženské divize fotbalového klubu Lazio Řím. Loni se nechala slyšet, že ji čtyřiasedmdesátiletý Tavecchio při dvou příležitostech sexuálně obtěžoval.

První incident se měl stát v roce 2015 v jeho kanceláři, kde ji Tavecchia osahával a pokoušel se ji políbit. Druhý se udál v roce 2016. Tehdy se s ní zavřel v kanceláři, pokoušel se ji povalit na gauč, líbal ji a dotýkal se jí na intimních místech. Elisabettě Cortani se to částečně podařilo natočit na skrytou kameru, která se během incidentu vypnula.



Podle státního zastupitelství prezidentka Cortani podala obvinění příliš pozdě. Dalším důvodem stažení obvinění je podle něj to, že je podle jeho názoru v 53 letech stará na to, aby jí mohlo sexuální obtěžování nějak vadit. A do třetice uvedl jako důvod ke stažení obvinění to, že se aktéři aféry spolu dobře znali. Advokát prezidentky Cortani podal na postup státního zástupce stížnost.



Tavecchio, který byl v minulosti považován za jednoho z nejvlivnějších lidí v italském sportu, vinu odmítá. V minulosti byl kritizován také za rasistické poznámky, které se týkaly afrických fotbalistů. Evropská fotbalová asociace UEFA ho pak za politicky nekorektní výroky potrestala.

Italské soudy často podobné případy zlehčují. Na skandály spojené s obtěžováním žen upozorňovala v minulosti například bývalá předsedkyně italského parlamentu Laura Boldrini.