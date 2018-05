Conte vzdal snahu o sestavení italské vlády, prezident mu zamítl ministra

Mattarella odmítl jmenovat ministrem financí euroskeptického ekonoma Paola Savonu, za což obě koaliční strany prezidenta ostře kritizovaly.



Vůdce Ligy Matteo Salvini řekl, že by bylo lepší uspořádat nové volby. Ty by se podle italských médií mohly konat už v říjnu. „Nenecháme se nikým vydírat,“ prohlásil Salvini s tím, že by koaliční vláda nemohla fungovat s vnucenými omezeními. „Pokud máme demokracii, pak jediné, co zbylo, je vrátit slovo italskému lidu,“ dodal.

Také představitelé Hnutí pěti hvězd (M5S) dali najevo přesvědčení, že úsilí o vznik koaličního kabinetu vzalo za své. „V tom případě budou nové volby,“ uvedla s odkazem na své zdroje agentura ANSA.

Conte v neděli prezidentovi představil seznam členů budoucí vlády. Prezident svůj nesouhlas se jmenováním Savony přitom Contemu sdělil už na neformální páteční schůzce. Liga, která je označovaná za krajně pravicovou stranu, vzápětí varovala, že od snahy prosadit Savonu do čela resortu financí neustoupí.

Jedenaosmdesátiletý Savona je zkušený ekonom - v minulosti řídil ministerstvo průmyslu a obchodu, pracoval v italské centrální bance, zkušenosti má i ze soukromých bank. Kriticky se ale staví k členství Itálie v eurozóně, vstup do ní považuje za „historickou chybu“ a společnou měnu euro popisuje jako „německé nebezpečí“.

Nevoli nad prezidentovým vetem v neděli neskrývali ani představitelé Hnutí pěti hvězd, kteří označili za falešné a poplašné mediální spekulace, že by Savona chtěl dostat Itálii z eurozóny, uvedla ANSA.