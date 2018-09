Rychlejší vyhošťování, méně azylů. Salvini prosadil dekret proti migraci

„Podnikáme krok vpřed k bezpečnější Itálii - k důraznějšímu boji s mafiány a pašeráky (lidí), ke snížení nákladů přehnané migrace, rychlejšímu vyhošťování delikventů a podvodných žadatelů o azyl, odnímání občanství teroristům a k udělení více pravomoci pořádkovým silám,“ napsal na facebooku Salvini.



Dekret musí do 60 dnů projít parlamentem a musí jej podepsat prezident Sergio Mattarella. Úplný text dekretu vláda nezveřejnila, ale agentury a média přišly s několika příklady, které nařízení obsahuje.

Dekret počítá se zrušením žádosti o azyl, pokud se ten, kdo ji podal, ukáže jako „nebezpečný společnosti, anebo bude odsouzen“. Bude rozšířena paleta zločinů, za jejichž spáchání půjde odejmout status uprchlíka, nebo italské občanství. To případně půjde odejmout jakémukoli cizinci, který bude odsouzen za terorismus.

„Neblahé znamení“

Povolení k pobytu z humanitárních důvodů, které v minulých letech dostalo 25 procent běženců, bude nově jen výjimečnou možností.

Povolení k pobytu z humanitárních důvodů se v Itálii uděluje těm, kteří sice nesplňují status uprchlíka nebo status podpůrné ochrany podle ženevské konvence, ale ocitli by se v nebezpečí, pokud by byli vráceni do země původu, vysvětlil server The Local.

Nadále půjde v Itálii o toto povolení požádat jen na základě šesti přísně vymezených kritérií, které zohledňují zdravotní potřeby žadatele a zda je obětí přírodní katastrofy, uvedl Salvini.

Text přináší reorganizaci systému příjmu žadatelů o azyl, kteří budou shromažďováni ve velkých přijímacích centrech. S rozdělením po území Itálie, jež má podnítit integraci, se počítá pouze u mladistvých bez doprovodu a lidí se statusem uprchlíka.

Nařízení v uplynulých týdnech hojně komentoval italský tisk. Kritiky se dočkalo i z řad koaličního vládního partnera, Hnutí pěti hvězd (M5S), napsala agentura AFP.

Tajemník Italské biskupské konference Nunzio Galantino spatřuje problém v tom, že jeden text pojednává jak o migraci, tak o bezpečnosti. „Znamená to, že imigrant je už předen posuzován na základě svého postavení a považuje se za veřejné nebezpečí, ať se chová jakkoli. To je neblahé znamení,“ vysvětlil Galantino.