Tradiční rodina proti ženské lobby. Jak se bojuje o Istanbulskou úmluvu

Ženy si mohou za znásilnění samy, myslí si lidé Podle průzkumu agentury Focus pro Amnesty International a Českou ženskou lobby si téměř tři pětiny dospělých lidí v Česku myslí, že za znásilnění si mohou v jistých případech ženy samy. „Až 58 procent lidí si myslí, že si o to žena nějakým způsobem řekla. Že mohla násilníka navnadit k tomu, že se to stalo. Otáčí nám to vztah oběť-pachatel. Velká část lidí si myslí, že pachatel není pachatel, ale oběť,“ řekl na tiskové konferenci za Amnesty International Martin Balcar. Podle 71 procent dotázaných násilí na ženách představuje v Česku problém. Pětina naopak míní, že ČR problém s násilnými výpady vůči ženám nemá. Celkem 84 procent lidí si myslí, že by se země měla ještě víc než dosud zaměřit na prevenci násilí na ženách. Podle Balcara je v Česku rozšířený stereotyp, že násilníkem bývá někdo cizí. V roce 2015 si to myslelo 55 procent dospělých, teď 44 procent. Ve skutečnosti spáchal znásilnění neznámý člověk asi v desetině případů, dodal Balcar. Průzkum se uskutečnil v září a říjnu, odpovídalo 1012 lidí nad 18 let.