V táborech vládnou členové Islámského státu, tvrdí migranti v Řecku

11:45 , aktualizováno 11:45

Chtěli před nimi uprchnout, ale teroristé z Islámského státu nakonec přišli za nimi. „Je to tady plné členů IS, kteří kradou, loupí a verbují,“ zní od migrantů v největším táboře Moria na ostrově Lesbos, kam prchli z Asie. O tom, jak to na v Egejském moři vypadá, přinesla dlouhou reportáž i německá televize Deutsche Welle.