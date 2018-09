Utekla z Německa, aby sloužila Islámskému státu. Teď se vrátila domů

Případ Sarah O. před lety propíral německý tisk, protože se jako dospívající dívka přidala k islamistům v Sýrii. Nyní dvacetiletou Němku alžírského původu zadržela policie na düsseldorfském letišti poté, co ji vyhostilo Turecko, informovalo spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe.



Německé úřady viní mladou ženu z toho, že se v Sýrii stala členkou teroristické organizace IS. Počátkem roku 2014 se údajně provdala za bojovníka IS pocházejícího z Německa. Na začátku tohoto roku uprchla do Turecka, kde se vydala tamním úřadům. Podle informací DPA se Sarah O. mezitím narodily tři děti, které vzala s sebou.

U IS se dívka podle tisku nechala vycvičit ve zbrani a se svým mužem pro organizaci IS vykonávala strážní a policejní služby. Islamisté jí pak poskytli byt, kde občas přijímala nově příchozí stoupence IS. Kromě toho se pokoušela pro IS verbovat lidi z Evropy. Manželská dvojice za své služby dostávala měsíční plat v přepočtu kolem 100 eur (necelých 2600 korun).

V roce 2014 se bojovníkům IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a téměř třetinou Iráku. O tři roky později přišli téměř o veškeré území, včetně hlavních bašt - iráckého Mosulu a syrské Rakky. V době své největší síly měl IS tisíce zahraničních bojovníků. Návrat zahraničních příslušníků IS je pro jejich domovské země citlivým tématem.



Experti se snaží pomáhat rodinám, jejichž mladí příslušníci se dostávají do styku se salafisty, kteří vyznávají zvláště konzervativní verzi islámu. Salafismus je považován za živnou půdu terorismu, podotýká DPA. Nejčastěji na příslušnou horkou linku volají matky, následují učitelé a spolupracovníci úřadu.