Akta IS. Tisíce dokumentů ukázaly, jak fungoval Islámský stát

Každý kus papíru dokumentuje některou z rutinních interakcí v rámci Islámského státu: převod pozemků mezi sousedy, prodej pšenice, pokuty za nesprávné oblečení. Všechny dohromady dávají obrazy složitého systému byrokracie a vlády. Ukazují, že IS si získával svoji sílu pomocí dvou nástrojů: brutalitou a byrokracií, píše The New York Times.



Analytický tým The NY Times Dokumenty pomáhal rozklíčovat Aymenna Jawada al-Tamimi, který má vlastní archív islámských státních dokumentů, Mary Revkinová, učitelka z Yaleovy univerzity, která opakovaně byla v Mosulu, a z týmu analytiků z Centra boje proti terorismu ve West Pointu, který dříve analyzoval záznamy nalezené v bin Ládinově skrýši v Pákistánu.

Během svého fungování si Islámský stát vybudoval administrativní strukturu, od vybírání daní po zavedení různých poplatků. Měl i speciální lékařské prohlídky, při nichž lékaři prohlíželi páry a staraly se o to, aby mohly mít děti.

Jedním z klíčů k jejich úspěchu byl jejich různorodý tok příjmů. Příjmové knihy a měsíční rozpočty v nalezených dokumentech popisují, jak džihádisté zpeněžovali každý centimetr území, které si podmanili, a zdanili každé zrnko pšenice, každý litr ovčího mléka a každý meloun prodávaný na trzích. Vše měli perfektně pod kontrolou a jen za zemědělství získávali stovky milionů dolarů.

Bojovníci Islámského státu založili stát, který světové země nikdy neuznaly. Přesto stát vydržel téměř tři roky ovládat území, které se v jistém okamžiku vyrovnalo velikosti Británie a žilo na něm asi 12 milionů lidí. Největším městem pod kontrolou džihádistů se stal irácký Mosul.



Administrativní práce pro teroristy

Přebudovávání města a jeho okolí začalo jen několik týdnů poté, co jej Islámský stát v roce 2014 obsadil (více v článku Islamisté obsadili irácké město Mosul, premiér žádá výjimečný stav). Město se krátce nato sice vracelo zpět do starých kolejí, avšak pod vládou někoho jiného. Všichni úředníci dostali rozkaz vrátit se zpět do svých kanceláří a to pod výhružkou, že pokud nepřijdou sami a dobrovolně, přijdou vojáci za nimi a donutí je přijít.

Mezi těmi, kteří se museli vrátit, byl i Muhammad Nasser Hamoud, který dříve pracoval pro irácké ředitelství zemědělství. Když se vrátil do své kanceláře, dostal velmi jasný rozkaz: pokračujte ve své práci, pokud tak neučiníte a nebudete chodit do práce, potrestáme vás. Stejná pravidla platila pro stovky dalších úředníků.

„Neměli jsme jinou možnost, než se vrátit zpátky do práce,“ řekl Hamoud. „Dělali jsme stejnou práci jako dříve, s tou výjimkou, že jsme pracovali pro teroristickou skupinu,“ dodal.

Dokumenty Islámského státu The New York Times zanalyzoval přes 15 stránek dokumentů IS. Na svých stránkách některé z nich uveřejnil i čtenářům. Komentáře k dokumentům jsou v angličtině.

Den poté, co se Hamoun vrátil do práce, zjistil, že všichni zaměstnanci v budově jsou sunnité. Šiité a křesťanští kolegové, se kterými pracoval, utekli z města. Nicméně vše zůstalo víceméně při starém.

V jiných oblastech však džihádisté provedli větši změny. Ženy nesměly pracovat. Uzavřely se právní kanceláře. Bojovníci pak všem občanům řekli, že spory se budou řešit podle Božího zákona. Začaly se vydávat speciální brožury, které popisovaly, jak se mají muži oblékat. Později se IS zaměřil i na ženy. Ve městě se objevily billboardy, které ukazovaly úplně zahalené ženy. Otevřela se textilní továrna, které ženám šila nikáby. Ženy, které nebyly zahalené podle předpisů, postihl trest.

Cesta k financím: zestátňování

Protože islamisté potřebovali peníze, tak po pěti měsících přišlo nařízení, že se mají pronajímat nemovitosti, které nikdy nikomu nepatřily. Vyšla i příručka o 27 stranách s názvem „Chalífát na cestě k proroctví“. V ní bylo mimo jiné uvedeno, že o svůj majetek přijdou všichni věřící, kteří nebyli sunnité. Kromě domů se zabavovaly i obyčejné věci pro denní používání - ohřívače, ledničky, televize, rádia, skříně a spoustu dalších věcí. Zabavený majetek pak IS nabízel svým bojovníkům a džihádistům přicházející ze zahraničí jako odměnu.

K zabavení majetku došlo podle předem daného postupu. Majetek nejdříve prohlédl inspektor, který vyhledal původní vlastníky, okolí pole nebo budovy řádně zmapoval a vše zaznamenal. Pokud se zjistilo, že vlastníkem je někdo z jiné náboženské skupiny, vše s okamžitou platností propadlo Islámskému státu.

Chudým sunnitům Islámský stát nabízel ukradené pozemky výměnou za třetinu budoucí sklizně. Podle Mahmouda Ismaela Salima, který měl převod těchto pozemků na starosti, přicházely do města stovky lidí, kteří měly o pozemek zájem. Brali si ukradené pozemky lidí, které většinou osobně znali z dřívější doby. „Tyhle vztahy jsme budovali desetiletí,“ uvedl Salim. „Bral jsem je jako bratry, byli nuceni to udělat,“ vzpomíná Salim.

Horlivost, s jakou Islámský stát kontroloval obyvatele, nejlépe ilustruje seznam přestupků, které se našly na jedné z opuštěných policejních stanic. Džihádisté zavírali lidi kvůli nevhodným účesům, špatně zastřiženým vousům, hraní domina a karet, hraní na hudební nástroje nebo za kouření vodní dýmky.



Další krok: zdanit, pokud možno vše

Dokumenty také popisují, jak Islámský stát vybíral peníze na každém kroku dodavatelského řetězce: před osetím pole vybral nájemné za pole. Když se měla úroda sklidit, vybírala se daň z úrody. Vozidla přepravující obilí do sil platila dálniční mýtné. Ze sil se obilí prodávalo mlynářům. Hotová mouka poté putovala do obchodů a řidiči opět platili mýtné. Poslední část daní zaplatili zákazníci, kteří si mouku koupili.

Zdanila se i voda, elektřina a sběr odpadů. Islámský stát také nově zavedl náboženskou daň. Ročně si tak podle některých zdrojů přišel přibližně na 800 milionů dolarů jen z daní.

Většina zpráv o tom, jak se Islámský stát stal nejbohatší teroristickou skupinou na světě, se zaměřuje na prodej ropy na černém trhu. Podle některých odhadů v jednom okamžiku přinesl až 2 miliony dolarů za týden. Záznamy zanalyzované novináři z The New York Times však ukazují, že poměr peněz získaných z daní oproti ropě byl 6:1.

Výběr daní pokračoval až do úplného konce. Poslední nalezené záznamy jsou z listopadu 2016, kdy začalo dobývání Mosulu koalicí. Dokonce i tehdy, když v některých ulicích projížděly tanky a byly plné vojáků, Islámský stát stále vybíral daně.

Trvalo devět měsíců, než se podařilo Mosul zcela vymanit z držení džihádistů (více v článku Mosul je dobyt, hlásí Iráčané. Premiér přijel poblahopřát vojákům). Následně ztratili i tři procenta území v Iráku a Sýrii a ustoupil do zbytku oblastí, ve kterých si svoji moc stále udržuje.