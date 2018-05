Právo krve. Britští experti zanalyzovali „bibli Islámského státu“

„Je to jejich bible, jejich nejdůležitější text,“ řekl Salah al-Ansari, vědecký pracovník protiextremistické společnosti Quilliam, která na „bibli džihádistů“ poslední dva roky pracovala, uvedl The Guardian. Podle nich mělo dílo džihádistům poskytnout teoretický a právní rámec, o které své činy mohli opřít.



Kniha je známá pod názvem Fiqh al-Dima (v angličtině The Jurisprudence of Blood, v češtině Právo krve).

Autor v ní ospravedlňuje používání zbraní hromadného ničení, páchání genocidy, vraždění těch, kteří nechtějí bojovat, věznění sexuálních otroků a zajatců. Legitimizuje mrzačení mrtvol, obchodování s lidskými orgány, popravy, zabíjení dětí, vypalování vesnic či s globální teroristické útoky.

Každý bod v knize byl experty think tanku Quilliam teologicky vyvrácen pomocí Koránu, islámského učení či odkazy na činy zakázané muslimskou etikou boje a islámskou morálkou.

„Text nabízí složité detaily o používání džihádu v jeho tradičním sunnitském smyslu a zneužívá je k poskytování právní opory pro krytí teroristických operací,“ uvedl Ansari.

Dlouholetá analýza textu ukázala, že Muhadžir knihu postavil na překroucené verzi islámu. „Naše práce komplexně odhaluje a odmítá přístup IS k islámu, prokazuje jejich nevědomost a ignorování tradičního islámského učení i základních humánních a islámských hodnot milosrdenství a soucitu,“ řekl Ansari.

Dvacet ospravedlňujících kapitol

Kniha Fiqh al-Dima například říká, že džihádisté ​​by měli v nejzazší chvíli boje zvolit smrt. Podle Ansariho ovšem žádné náboženství nepožaduje „boj až do smrti“.

Kniha je rozdělena celkem do dvaceti kapitol, mimo jiné je v ní kapitola o zabíjení špionů nebo únosu nevěřících, další z kapitol je nazvaná „Bezohledné zabíjení válečných nevěřících“. Kapitola začíná poselstvím, které vyzývá k použití násilí vůči nevěřícím. „Zabijte je, bojujte s nimi všemi prostředky, vyveďte duši z jejich těl, očistěte zemi od jejich špíny, odstraňte tuto pohromu lidstva bez ohledu na prostředky, které budete muset použít.“

Další se snaží ospravedlnit použití zbraní hromadného ničení.

„Ústředním cílem, o který se snažíme - a snažíme se všemi dostupnými silami - je získání zbraní, zbraní hromadného ničení, protože se musíme bránit proti vzdorným zvrhlíkům víry a ukončit agresi té páchnoucí špíny proti islámu a jeho lidem,“ píše Muhadžir.

Výzkumníci think tanku Quilliam získali kopii manuálu v roce 2015 kopii, poté co zjistili, že Fiqh al-Dima je používána k výuce nových rekrutů IS v Sýrii. V té době chalífát Islámského státu zahrnoval velké území Sýrie a Iráku a spadalopod něj až osm milionů lidí. Od té doby teroristická skupina ztratila v obou zemích 98 procent území a nyní je do značné míry omezena pouze na kousku pouště u irácko-syrské hranice.



Knihu a její pravidla využívala v minulosti i al-Káida a militantní skupina Boko Haram k ospravedlnění a páchání svých zločinů. The Guardian podotýká, že tato interpretace džihádu byla základem pro výcvik 6 000 evropských muslimů v řadách IS. Okolo 850 z nich bylo Britů.