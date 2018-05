Irové po letech nejspíš povolí potraty, ukazují první odhady referenda

Největší podíl podporovatelů liberalizace interrupcí podle zeměpisných oblastí je metropole Dublin - 77 procent. Podle věkových kategorií jsou pro změnu nejmladší voliči ve věku od 18 do 24 let: pro zrušení zákazu je jich 84 procent, uvedla agentura IPSO/MRBI, která průzkum vypracovala pro list The Irish Times. Naopak většina voličů starších 65 let je proti.

„Nejde o oficiální výsledek, ale vypadá to dobře,“ reagovala na odhady irská ministryně kultury Josepha Madiganová. Ministr spravedlnosti Charlie Flanagan to označil za „další velký krok ven z irské temné minulosti“.

Trend potvrdil i průzkum agentury RTE, podle níž hlasovalo pro zmírnění omezení téměř 70 procent voličů, přičemž v hlavním městě Dublinu jich bylo dokonce 80 procent.

Potraty jsou nyní v zemi povoleny pouze v případech, kdy je ohrožen život matky. Na základě odhadovaného výsledku referenda hodlá vláda irským ženám umožnit přerušit těhotenství do 12. týdne, v případech vážného ohrožení matky nebo dítěte i později.

Volební účast byla podle odhadů zřejmě vyšší než 61 procent, tedy než v roce 2015, kdy Irové v referendu odsouhlasili uzákonění manželství osob stejného pohlaví (více v článku Irsko schválilo sňatky homosexuálů).