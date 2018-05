Legalizujte potraty v Severním Irsku, tlačí političky na Mayovou

V sousedním Severním Irsku, které je součástí Spojeného království, platí zákon, který potraty neumožňuje ani v případě znásilnění či vážného poškození plodu. Severní Irsko je tak jedinou částí Británie, kde se interrupce provádějí pouze v případě ohrožení života matky, uvádí britský nedělník The Sunday Times.

Irové v pátečním referendu rozhodli o zrušení letitého ústavního dodatku, který zakazoval potraty. Výraznou liberalizaci pravidel pro interrupce podpořilo 66,4 procent hlasujících. Pro odstranění zákazu potratů bylo při rekordní účasti více než dvou milionů lidí 70 procent žen a 65 procent mužů.

V katolické zemi byly dosud potraty povoleny pouze v případech, kdy je ohrožen život matky. Premiér Leo Varadkar v reakci na výsledek referenda uvedl, že chce zákon povolující interrupce do 12. týdne těhotenství prosadit do konce roku.

„Je to historický den pro Irsko a nadějný den pro Severní Irsko. Tuhle naději nesmíme zklamat,“ uvedla Mordauntová, podle níž by změna postoje Irska k potratům měla ovlivnit i zákony platné v Severním Irsku.

Ačkoli v britském parlamentu by podle The Sunday Times příslušnou změnu zákona nejspíš podpořilo přes 130 poslanců včetně zástupců vládních konzervativců, je téma legalizace potratů pro premiérku velmi ožehavé. Riskuje totiž, že by kvůli sporu o interrupce mohla přijít o podporu severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), kterou nutně potřebuje pro udržení své menšinové vlády.