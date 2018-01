Britka dává tisíce liber na léčbu rakoviny. Peníze vydělává bingem

Šestašedesátiletá Hicksová se charitativní činnosti věnuje už přes dva a půl roku. Se sběrem financí začala, když její snacha onemocněla rakovinou prsu. „Když jsem s ní tenkrát šla do centra, překvapilo mě, jak tam všichni byli milí a vstřícní, měli upřímnou starost. Hodně nás tehdy podrželi,“ řekla Hicksová.

Když snacha začala s chemoterapií a oholila si vlasy, Hicksová uspořádala první dražební akci, jejíž výtěžek věnovala centru při univerzitní nemocnici Llandough.

Teď Hicksová pořádá každé pondělí bingo večery v domě mládeže v cardiffské čtvrti Ely. Lístek stojí libru (asi 30 korun) a každý týden si přijde zahrát zhruba třicet lidí.

„Každý týden vyděláme tak 300 liber, ale za ty peníze kupujeme nějaké ceny pro výherce, které nás obvykle přijdou asi na 100 liber. A pokaždé, když překročíme sumu tisíce liber, peníze odneseme centru,“ uvedl Glenn Jenkins, který na bingo večerech zastává roli pokladníka.



„Snažíme se moc za ceny neutrácet, aby zbylo co nejvíc na centrum. Většinou to jsou věci jako potřeby do domácnosti nebo jídlo a snažíme se hlídat slevy,“ dodal Jenkins.



Sama přišla o syny

Hicksová také spoluvlastní facebookovou stránku Eyes Down Sales, kde prodává oblečení darované většinou obyvateli Cardiffu. Ta má teď téměř 4 tisíce členů. „Všechno to stojí pár liber, takhle levně oblečení neseženete v žádném obchodě, takže to svým způsobem pomáhá i komunitě a peníze jdou na dobrou věc,“ řekla Hicksová.



„Dřív jsem oblečení prodávala na bingu, ale to bylo problematické, hlavně kvůli přepravě. Tak jsem si řekla, proč nezaložit skupinu na Facebooku. A osvědčilo se to. Je to skvělá platforma na prodávání, každý ho používá a skoro denně se připojuje někdo nový,“ dodala.



Hicksová sama kdysi přišla o tři syny a přiznává, že pomáhání druhým jí umožňuje jít v životě dál. „Udržuje mě to v chodu. Od té doby, co tohle dělám, tolik netruchlím, nebrečím, nenaříkám. Kdyby nebylo centra, mohla bych jen sedět doma a přemýšlet o tom, jak je život ponurý,“ řekla Hicksová.