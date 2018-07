Tragická záměna kódů. Před 30 lety Američané sestřelili íránský airbus

5:00 , aktualizováno 5:00

Íránci si připomínají třicet let od chvíle, kdy americká válečná loď Vincennes sestřelila civilní let íránských aerolinek. Let číslo 655 letěl na pravidelné lince z města Bandar Abbás na jihu Íránu do Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Nikdo z lidí na palubě nepřežil.