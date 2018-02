Polovina Íránců je proti povinným šátkům, tvrdí Rúháního průzkum

Podle průzkumu je 49,8 procenta obyvatel Íránu proti povinnému zahalování na veřejnosti. Jak ženy, tak muži nošení šátku považují za soukromou volbu každé ženy, do kterého by jí vláda neměla mluvit. Deník The New York Times uvádí, že se Rúhání tři roky starou anketou nevmísil do aktuální a velmi vášnivé debaty náhodou.

Íránští policisté do 2. února pozatýkali nejméně 29 Íránek za to, že byly na veřejnosti v rozporu se zákonem prostovlasé. Jejich fotografie, kterak jejich hidžáb vlaje přivázaný na tyči, obletěly internet. Zatímco mravokárci jejich čin označili za dětinský a hodný potrestání, jejich příznivci v tom vidí téměř revoluci.

Ženy se totiž připojily k Vidě Movahedové, která si šátek sundala v Teheránu krátce před začátkem prosincových protestů a na sociálních sítích se rychle stala symbolem těchto protestů.

Bojkot šátků dlouhodobě podporuje i hnutí My Stealthy Freedom, které v rámci akce White Wednesday vybízí Íránky, aby vyrazily v bílém hidžábu (a nejlépe se vyfotily bez něj).

Movahedová byla zatčena hned v prosinci a propuštěna po měsíci. Policie skupinu nově zadržených žen předala soudním institucím s obviněním, že dotyčné „narušily společenský pořádek“.



Rúhání, který se prezentuje jako prozápadní umírněný politik, tak průzkum podle deníku zveřejnil proto, aby v současné vzrušené atmosféře zatlačil právě na ony konzervativní jestřáby a donutil je kývnout na jeho reformy.

Prezident totiž slíbil politické a společenské otevření Íránu, kromě jiného i uvolnění pravidel týkajících se oblékání. Konzervativci však jsou tradičně proti. Sám Rúhání byl však před desítkami let jeden z těch, kteří povinné zahalování schválili.

Jak napsala agentura AFP, Írán sice v poslední době uvolňuje tlak na dodržování zásad přijatých po islámské revoluci v roce 1979, avšak s blížícím se 39. výročím revoluce sílí kritika projevů, které revolučním zásadám odporují. Zákon z roku 1979 ukládá ženám - Íránkám i cizinkám bez ohledu na jejich náboženské vyznání - pohybovat se na veřejnosti se zahalenou hlavou a v oděvu kryjícím tělo.



Mravní policie ale už delší dobu nad porušováním přivírá oči a v Teheránu i dalších velkých městech lze spatřit ženy se závojem, který vlasy zcela nezakrývá. Některé řidičky dokonce sedí za volantem se šálem spadlým na ramena.

„Pan prezident chce být populární a jeho tým ví, že čím dál více žen nemá v oblibě islámská pravidla oblékání. Chtějí tyto ženy nalákat a zajistit, že se popularita prezidenta nebude dále snižovat,“ míní politický analytik Farshad Ghorbanpour, který má blízko k íránské vládě.