Dokumenty o íránském jaderném programu objevil Mossad už v roce 2016

13:28 , aktualizováno 13:28

Agenti izraelské agentury Mossad objevili tajné umístění skladu s dokumenty íránského jaderného programu už v únoru 2016. Od té doby měli budovu pod dohledem, napsal The New York Times. Do budovy agenti vnikli až v loňském lednu, kdy během jedné noci sebrali z archivu přes půl tuny dokumentů. S nimi se vrátili ještě tu noc zpět do Izraele.