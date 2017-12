Írán bojuje s epidemií HIV. Polovina nakažených o své diagnóze ani neví

Íránská vláda odhaduje, že v osmdesátimilionové zemi bylo loni asi 66 tisíc HIV pozitivních lidí. Podle dat organizace Spojených národů UNAIDS konkrétně asi 50 tisíc mužů, 15 tisíc žen a tisíc dětí.

A jen za loňský rok íránští lékaři diagnostikovali pět tisíc nově nakažených. S HIV nebo už rozvinutým AIDS se však léčí jen zhruba deset tisíc lidí. Pro srovnání, v Česku od roku 1985 lékaři evidovali přes tři tisíce nakažených.

Téměř polovina HIV pozitivních v Íránu navíc nejspíš vůbec netuší, že v sobě nebezpečný virus mají, píše blízkovýchodní server al-Monitor s tím, že podle některých statistik může být nakažených až dvakrát více. První případ se v zemi objevil už v roce 1987 a rostoucí epidemie AIDS už po sobě nechala 24 tisíc sirotků.

Íránem prochází trasa pašeráků drog z Afghánistánu, kteří rozšiřují řady narkomanů nejen v cílových zemích, ale i mezi Íránci. V celé zemi je podle vládních odhadů více než 1,3 milionu závislých. Právě mezi nimi, vězni a prostitutkami je velká část pacientů s HIV či AIDS.

Islámská republika si však problém uvědomuje a už dlouhá léta narkomanům nabízí výměnu jehel a provozuje také kliniky se substituční metadonovou léčbou. Poradny a testy na HIV jsou dostupné i na venkově, ačkoliv strach z prozrazení mnohé zájemce žene do větších měst.

Jako jediná země na Blízkém východě se Írán také přihlásil ke strategii Fast-Track, která chce do roku 2030 zastavit epidemii AIDS. V rámci osvěty tak v Íránu funguje několik webů i aplikace Hamdan, kde se lidé dozvědí vše potřebné a mohou se ptát na to, co je zajímá.

Sexuální výchova je tabu

I přesto však v konzervativní muslimské zemi přibývá těch, kteří se nebezpečným virem nakazili při sexu. „Před pěti šesti lety byla míra přenosu infekce při pohlavním styku kolem 16 nebo 17 procent, maximálně 20 procent. Teď je to 40 procent a v některých oblastech i víc,“ popsal pro agenturu AP zástupce íránského ministra zdravotnictví Mohammad Mahdi Gouya.

Jde především o mladé lidi, polovině Íránců s HIV je mezi 21 a 35 lety. Sexuální výchova ve školách chybí a děti toho o sexu příliš nepochytí ani doma. Ti, co nemají internet nebo neví o zmíněných webech, mají smůlu. Mluvit o sexu na veřejnosti je tabu a povědomí o tom, jak se před sexuálně přenosnými chorobami bránit, je tak tristní. Podle UNAIDS jej má ve věkové skupině 15 až 24 let pouhých 18 procent lidí.

„Sexuální výchova by měla začít už v mateřské škole. Každé dítě by mělo mít úplné povědomí o tématech spojených se sexem, aby se umělo chránit a speciálně aby vědělo, že má možnost říct ne,“ říká ředitel organizace Reviving Values Khosro Mansourian. S tím souhlasí i Goya. „Naše mládež se musí o sexu dozvědět ve školách. Prevence je mnohem snazší než léčba AIDS.“

Mimomanželský sex je v zemi přísně zakázán, to však nic nemění na tom, že k němu běžně dochází. Podle dva roky starého průzkumu, o kterém informoval server France24, má třetina Íránců a Íránek do osmnácti let první sex už za sebou. V Teheránu také roste trend „bílých manželství“, mladých parů žijících ve společné domácnosti ještě před svatbou, která pomalu nahrazují dočasné sňatky.

Íránu se nevyhýbá ani nevěra a i ta k šíření HIV notně přispívá. Vláda za tím vidí západní styl života Íránců i drogy. „Extáze, syntetické návykové drogy a kombinace amfetaminů dramaticky a abnormálně zvyšují touhu po sexu,“ míní Gouya.

Těhotné ženy budou chodit povinně na testy HIV

Íránské ministerstvo zdravotnictví také podle agentury IRNA oznámilo, že od příštího roku budou všechny těhotné ženy bez výjimky podstupovat testy na HIV. I počet nakažených budoucích matek totiž roste.

Jen mezi lednem a zářím loňského roku diagnostikovali HIV osmdesáti těhotným ženám. Většina z nich se nakazila od manžela a mnohé se o své počínající nemoci dozvěděly, až když porodily HIV pozitivního potomka. Vláda proto doufá, že díky včasným testům dalším přenosům viru z matky na dítě zabrání.

HIV a AIDS Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně však lymfocyty začnou znovu ubývat, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.

Program testování těhotných začal před dvěma lety v patnácti íránských provinciích a od té doby 93 procent těhotných pacientek porodilo zdravé děti, uvádí al-Monitor.



„Pokud je první test pozitivní, pošleme ženu na další. A pokud potvrdíme HIV nebo AIDS, léčba začíná okamžitě,“ říká lékařka a vedoucí oddělení pro boj s AIDS íránského ministerstva zdravotnictví Parvin Afsar Kazerouniová. Dodává, že pravděpodobnost přenosu viru na dítě se pohybuje kolem 35 až 40 procent, ale včas podané léky ji mohou snížit na méně než 2 procenta.

I přes osvětovou kampaň a proaktivní přístup v boji s epidemií HIV/AIDS se však Íránu nedaří smazat stigma, které si jeho nakažení obyvatelé nesou. „Všichni mají vůči této nemoci špatný přístup. Dokonce si myslí, že se mohou nakazit, když si umyjí ruce tam co já. Ale nemohou,“ líčí HIV pozitivní Mahboobeh Zeinali z Teheránu. Lidé s AIDS neseženou práci a lidé se jich straní. Těhotné ženy pak i v porodnicích narážejí na kritiku, že si dítě nechaly.