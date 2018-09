Vzplála bitva o poslední kus chalífátu, brutální sen IS žije dál

Hadžín leží na východě Sýrie u hranic s Irákem a je to vlastně jen shluk několika větších ulic na břehu Eufratu. Ve městě a okolních vesnicích žije asi 60 000 lidí. Jednotky SDF, jejichž jádro tvoří kurdští bojovníci, podle The New York Times očekávají, že bitva o poslední město v držení Islámského státu potrvá dva až tři měsíce.

„Očekáváme dlouhý a tvrdý boj,“ upozornil mluvčí spojenecké koalice proti Islámskému státu plukovník Sean J. Ryan na skutečnost, že v Hadžínu se zakopali džihádisté, kteří jsou odhodláni zemřít se zbraní v ruce. „Jsou to sveřepí bojovníci a nemají kam ustoupit,“ míní Ryan.

Koalice díky zpravodajským poznatkům získaným ze vzduchu zjistila, že bojovníci IS své posledního území pečlivě zaminovali a vybudovali kolem Hadžínu síť tunelů a podzemních bunkrů plných zbraní a munice. Podle místních obyvatel také kolem města vybudovali silné valy z písku.

Situace v Sýrii na mapě z počátku září 2018. Poslední državy IS u Eufratu jsou v červeném kroužku. Území pod kontrolou Bašára Asada je označené červenou barvou, kurdská území jsou žlutá.

Přechod na guerillu

Dobytím Hadžínu zmizí poslední kousek chalífátu na území Sýrie a Iráku. Říše sunnitských extremistů se rozlila po mapě Blízkého východu v roce 2014, kdy Islámský stát k překvapení celého světa dobyl více než milionový Mosul a nebezpečnou rychlostí se blížil k Bagdádu.



V době svého největšího teritoriálního rozmachu kontroloval území o rozloze Velké Británie. Vybíral daně, vyplácel státní zaměstance, psal vlastní zákony, obchodoval s ropou a jeho volání propadly tisíce sunnitských interbrigadistů z celého světa. Po více než čtyřech letech a 29 000 spojeneckých náletech z chalífátu zbývá jedno procento území, přibližně 520 kilometrů čtvrečních.

Odborníci však upozorňují, že Islámský stát i po ztrátě posledního kousku území zůstane nebezpečnou teroristickou organizací. Podle odhadů Pentagonu a OSN má v Sýrii a Iráku stále asi 20 000 až 31 5000 členů a navíc působí i v dalších zemích Blízkého východu. V Libyi se přihlásil k útoku na centrálu ropné společnosti, v Afghánistánu se v úterý připomněl útokem v provincii Nangarhár, při kterém umřelo 68 lidí.

Irácká vláda vyhlásila deninitvní porážku Islámského státu už loni, džihádisté však po ztrátě Mosulu nezmizeli, ale transformovali se v guerillu, která unáší lidi , provádí sebevraždené atentáty a útočí na představitele státu (více čtěte zde: IS se změnil na guerillu, na severu Iráku narýsoval „trojúhelník smrti“).

Experti proto upozorňují, že Islámský stát vznikl po vpádu Američanů do Iráku v roce 2003 a trvalo více než deset let, než začal obsazovat první kusy území. Po konci snu o chalífátu se k vrací k původnímu modelu svého fungování.

„Ta lehčí část úkolu je za námi: vyhnat Islámský stát z měst, která dostal pod kontrolu. Teď přichází ta těžší,“ připomněl pro The New York Times Michael Knights z Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku fakt, že vymýtit teroristy skrývající se mezi civilisty je daleko težší, než je porazit na bitevním poli.

Vůdce Islámského státu uznal porážku v Iráku (3/2018):