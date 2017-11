Devítileté manželky? V Iráku projednají zákon, který to má zlegalizovat

„Návrh zákona je v rozporu s mezinárodními úmluvami i iráckou legislativou. Pokud bude schválen, všichni věřící budou následovat duchovní svých sekt. To bude pro ženská práva katastrofální,“ citoval The Guardian Suád abú Dajjíhovou z organizace Equality Now. „Jsme pobouřeni. Píšeme dopisy předsedovi parlamentu i prezidentovi,“ dodává aktivistka.

Plánované změny kritizuje i zástupkyně Human Right Watch v Iráku a Kataru Belkis Willeová. „Návrh zákona v zásadě podkopává mezinárodní a irácké zákony. Říká, že uzavírání manželství budou řídit vůdci jednotlivých sekt. Některé náboženské sekty však neumožňují rovná práva v oblasti manželství a dědictví,“ uvádí Willeová.

Dodatek by měl změnit zákon z roku 1959, který zakazuje dětská i vynucená manželství a garantuje práva žen a dětí po rozvodu. „Bojíme se, že ztratíme i ty dobré zákony, které máme,“ doplňuje Dajjíhová.

Navrhované změny kodifikují manželství, rozvody, dědictví i péče o dítě podle náboženského práva. Novela podle Guardianu doslova uvádí, že „je dovoleno oddávat věřící sunnitských i šíitských sekt podle jejich víry“. Některé irácké sekty však věří, že manželce proroka Mohameda bylo devět let, a proto umožňují uzavírat manželství i devítiletým dívkám. Jiné zase schvalují sňatek poté, co dívka dosáhne puberty.

Návrat o půlstoletí zpět

Proti změnám v neděli protestovali i lidé v kurdském městě Sulajmáníja. „Tento návrh zákona omezuje občanská práva, povoluje duchovním prosazovat nezákonná manželství a nutit dívky mladší osmnácti let, aby žily s rodinami manželů. Je to krok zpět od úspěchů, kterých irácké ženy dosáhly před padesáti lety,“ uvedli aktivisté v petici.

Návrh předložilo čtyřicet poslanců 1. listopadu. Kdy se o návrhu bude hlasovat, však není dosud jasné. Aby pozměňovací návrh přešel v platnost, musí pro něj hlasovat více než více než polovina z 328 poslanců. Proti se již postavili kurdští politici.

„Vydáme prohlášení, ve kterém zdůrazníme, jak by to narušilo stávající práva. Budeme mluvit i s poslanci, abychom je dostali pod tlak a ujistili se, že návrh neprojde,“ popisuje Willeová.

O podobném zákonu iráčtí zákonodárci rozhodovali už v minulosti. V roce 2014 vzbudil mezinárodní pobouření návrh, který muslimským mužům zakazoval oženit se s ženou jiného náboženství, legalizoval znásilnění v manželství s odůvodněním, že muž má právo na sex bez ohledu na souhlas manželky, nebo zakazoval ženám opouštět dům bez svolení jejich manžela.

Právní věk pro uzavírání manželství v Iráku je osmnáct let. Podle současného zákona ale může soudce v „naléhavých případech“ povolit sňatek dívkám starším patnácti let.

I to ale porušuje Úmluvu o právech dítěte, kterou Irák ratifikoval v roce 1994. Podle mezinárodní dohody je totiž jedinec dítětem až do osmnácti let. Navrhované změny by tak vystavily ještě více dívek nuceným sňatkům i sexuálnímu zneužívání.