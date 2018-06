Vydání Bašára jste upekli s Kurdy a nás obešli, zlobí se Irák na Němce

„Opakujeme, že vydání Aliho Bašára kurdskou regionální vládou je nelegální,“ uvedl podle kurdského serveru Rudaw ve středu mluvčí iráckého ministerstva zahraničí Ahmed Mahjoub s tím, že i Irák si přeje dosažení spravedlnosti, ale bez „narušení národní svrchovanosti“.



Německo nemá s Irákem uzavřenou dohodu o vydávání hledaných lidí, Iráčané proto Němce obvinili, že se s Kurdy dohodli za jejich zády a obešli tak obvyklý úřední postup. Právě Kurdové v Duhoku totiž Bašára, který krátce po nalezení zavražděné Susanny i s celou rodinou uprchl z ubytovny pro migranty ve Wiesbadenu zpět do rodného Iráku. Mluvčí Mahjoub dodal, že rozhodnutí o vydání je v kompetenci iráckého ministerstva spravedlnosti.

Německé ministerstvo zahraničí podle německé stanice Deutsche Welle kritiku odmítá s tím, že od iráckých úřadů „nedostalo žádné oficiální oznámení“, které by nesouhlas Bagdádu dále řešilo. Státní zástupci ve Wiesbadenu pak s odkazem na německé spolkové zákony tvrdí, že tajné služby žádný zákon ani úmluvu nepřekročily a měly na svůj postup právo.

Pro Bašára si do autonomního Kurdistánu na severu Iráku údajně zaletěla přímo německá policie. Tam ho naložila do letounu Lufthansy a odvezla k výslechu zpět do Wiesbadenu. „Jsem rád, že pravděpodobný pachatel, kterého hledá německá justice, je opět v Německu,“ řekl pak německý ministr vnitra Horst Seehofer. „Vyšetřovací proces tak může rychle pokročit,“ dodal.



Zatím není potvrzené, že Bašár, který nyní sedí v přísně střežené vazební věznici ve Frankfurtu, dívku skutečně zabil. Vyšetřovatelé čekají na výsledky testů DNA, nicméně mladík už se k vraždě přiznal. To pro Rudaw potvrdil i kurdský policejní velitel v Duhoku Tariq Ahmed, podle kterého se Bašár přiznal i k tomu, že dívku před vraždou znásilnil. To přitom dříve popřel.

Čtrnáctiletá Susanna z Mohuče se 22. května nevrátila z večeře s přáteli v nedalekém Wiesbadenu. Mezi nimi měl být i Bašár. Tělo znásilněné a uškrcené dívky se našlo minulý týden v těžko přístupném terénu u železniční trati, podle policie jinde, než kde ve skutečnosti zemřela.

Bašárovi už bylo v době činu 21 let, a tudíž bude případně souzen jako dospělý. Policisté se nejprve domnívali, že mu tehdy bylo ještě dvacet. Bašár totiž podle německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung v žádosti o azyl uvedl falešné jméno, kdy začal křestní jméno Bašár vydávat za příjmení, a u věku si pár měsíců ubral.