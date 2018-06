V Iráku zadrželi podezřelého z vraždy německé dívky, oznámil Seehofer

Podezřelého Aliho Bašára zadržely kurdské jednotky v noci na pátek na severu Iráku, uvedl podle deníku Die Welt Seehofer při setkání ministrů vnitra. Co bude následovat, není zřejmé.

Německo nemá s Irákem smlouvu o extradici. Ve výjimečných případech však vydání občana možné je, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí.

Čtrnáctiletá Susanna F. z Mohuče se podle stanice Deutsche Welle 22. května nevrátila z večeře s přáteli v nedalekém Wiesbadenu. Mezi nimi měl být i její přítel Bašár.

Tělo znásilněné a uškrcené dívky se našlo ve středu v těžko přístupném terénu u železniční trati, podle policie jinde, než kde ve skutečnosti zemřela.

Bašár z ubytovny uprchl jen krátce před tím. Z Düsseldorfu odletěl do tureckého Istanbulu a odtamtud pak do Irbílu v Iráku. Podle serveru Tagesschau přitom cestoval legálně a v té době jeho jméno ještě na letištích nevzbudilo pozornost.

V souvislosti s případem německá policie zatkla pětatřicetiletého tureckého Kurda, který stejně jako Bašár žije na ubytovně ve Wiesbadenu. Po výslechu jej však propustila.

Bašár, který do Německa s rodiči a pěti sourozenci přijel v říjnu 2015, žil v zemi zřejmě celý rok, aniž by požádal o azyl. To se stalo až v září 2016, kdy uvedl, že by mu ve vlasti hrozilo nebezpečí od tamních Kurdů. Členové teroristické Kurdské strany pracujících (PKK) mu tam údajně vyhrožovali smrtí, píše německý server Focus. Podle toho byla žádost o azyl v prosinci 2016 zamítnuta, proti čemuž rodina počátkem nového roku podala stížnost.

Židovskou komunitou v Mohuči, do které dívka patřila, vražda otřásla. „Jsem šokovaný, smutný a zděšený, jak jen člověk může být,“ uvedl pro server Juedische Allgemeine weekly rabín Aharon Ran Vernikovsky. Dodal, že Susannině dívce nabízí veškerou pomoc.

Německá policie pátrala po Iráčanovi kvůli vraždě čtrnáctileté dívky: