V Německu vyslýchali podezřelého Iráčana, soud ho pak poslal do vazby

Ali Bašár minulý týden i s rodinou uprchl do Iráku. Kurdské úřady na severu země ho však zadržely a podezřelý se k vraždě přiznal. V sobotu byl eskortován z Irbílu do Frankfurtu nad Mohanem.

Nedělní soudní stání v ostře sledovaném případu začalo podle DPA se zpožděním. Kromě toho musel být přivolán tlumočník. Večer hesenská policie na Twitteru potvrdila, že soudkyně na podezřelého uvalila vazbu.

Noc na neděli podezřelý strávil ve wiesbadenské policejní cele poté, co ho tam vrtulník přepravil z frankfurtského letiště. Podle DPA by nyní mohl skončit v mužské věznici Frankfurt I. Tam by byl pod lepším dohledem pro případ, že by se u něj projevily sebevražedné sklony. Obvykle jsou mladí vazebně vyšetřovaní podezřelí umisťováni do zařízení ve Wiesbadenu, poznamenala agentura.

Čtrnáctiletá Susanna F. zmizela 22. května. Ve středu našli policisté její tělo v těžko přístupném terénu v okrajové čtvrti Wiesbadenu. Ve čtvrtek policie sdělila, že se dívka stala obětí sexuálního a násilného zločinu. Za hlavního podezřelého považuje Bašára, který jako žadatel o azyl žil v Německu i s rodinou od roku 2015.

Případ vyvolal na německé politické scéně ostrou debatu. Řada politiků varovala před populismem a paušálním obviňováním migrantů, podle dalších kauza vzbudila pochybnosti o práci německých úřadů.

O víkendu se v Mohuči konaly vzpomínkové akce a minuty ticha za zavražděnou Susannu. Další manifestace jsou naplánovány na pondělí. Jednu z nich ohlásila iniciativa Kandel ist überall (Kandel je všude), která je považovaná za pravicově populistické uskupení. Kandel je západoněmecké městečko, v němž v prosinci ubodal 15letou Miu uprchlík z Afghánistánu.