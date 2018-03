Bartoš se ptal Babiše na tlak na Murína a hrozby vyšetřovateli Čapího hnízda

„Můžete rozptýlit domněnky, že zmíněné odvolání souvisí s nyní již veřejně známými výroky stíhaného poslance Faltýnka z ANO, který se vyjadřoval o vyšetřovateli kauzy Čapí hnízdo Nevtípilovi tak, že mu garantuje, že ho dostane „do tepláků“?“ ptal se doslova Bartoš Babiše.

Žádné odvolání jsem nenavrhoval, opáčil Pirátovi premiér

Šéf Pirátů připomněl premiérovi v demisi i sílící tlak na Murína v podobě finanční kontroly, která byla v minulých dnech na inspekci uspořádána.

„Jak jste na to přišel,“ odvětil Babiš na to, zda ho chce odvolat. „Žádné odvolání jsem nenavrhoval,“ řekl předseda vlády. „A neříkejte, že to je Čapí hnízdo,“ prohlásil Babiš. Mluvil o tom, že GIBS hospodaří podivně. A připomněl také, že vyšetřovatele už loni zajímaly kontakty Murína na bývalého policistu Igora Gáboríka podezřelého z obchodování z informacemi.

„Vaše kroky nelze nazvat jinak, než že jde o další účelový pokus výměny vedoucích pracovníků ve státních institucích doprovázený politickým i mediálním tlakem, a to za velmi vágních až neurčitých odůvodnění,“ řekl Bartoš. Vyčetl Babišovi snahu o dosazování spřízněných lidí do klíčových pozic ve státní správě a nezávislých institucí.

Babiš odmítl, že chce za Murína dosadit muže blízkého ANO

„Pokud by o odchodu pana plukovníka Murína došlo, hodláte navrhovat jako nového ředitele pana náměstka Špačka, který je politické straně ANO 2011 nakloněn?“ ptal se Bartoš. „Jak jste na to přišel, že je spřízněný s ANO?“ opáčil mu šéf hnutí ANO.

Murín ani nemůže být odvolán, leda by byl obviněn z trestného činu, a premiér ve středu potvrdil, že ho vyzval k odchodu. Zároveň odmítl, že by to jakkoli souviselo s vyšetřováním kauzy dotace na Čapí hnízdo, kvůli níž byli obviněni Babiš i Faltýnek. „Naprosto odmítám jakoukoli souvislost s Čapím hnízdem,“ řekl Babiš.

„Pochybnosti jsou podloženy dokumenty a informacemi, které podle právních předpisů nemohou být zveřejněny ani nelze hovořit o jejich obsahu,“ řekl předseda vlády a hnutí ANO. Uvedl, že v Murína ztratil důvěru kvůli jednomu dokumentu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. „Tu kauzu, o které mluvím, vyšetřuje Vrchní státní zastupitelství v Praze a je to velice závažná kauza,“ uvedl Babiš.

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vyčetla Babišovi, že je ve střetu zájmů a že může svými kroky jako předseda vlády zasahovat do orgánů, které souvisí v vyšetřováním jeho trestní kauzy. „Chci vás vyzvat, abyste se zdržel změn, které souvisí s orgány činnými v trestním řízení,“ uvedla Adamová Pekarová.