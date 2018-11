Elfové proti trollům. Skupina Čechů se snaží potírat ničivý obsah internetu

Bohumil Kartous usedá k počítači, otevře Facebook a hned první příspěvek ho zaujme. Uživatel, jenž na profilové fotce vystupuje ve vojenské uniformě s ruskou vlajkou v pozadí, na čtyřech řádcích urazí kdekoho; bývalého prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, exministra kultury Daniela Hermana, režiséra Jana Hřebejka, Piráty a nevynechá ani maďarského filantropa George Sorose. K tomu připíše: „Češi si dobrovolně vybrali pomalou halal porážku. Za to opravdu nemůže Putin.“ A nakonec ironicky přidá zvolání Allahu akbar.

Údajně typický troll, který právě komentoval výsledky říjnových komunálních voleb. Takových je plný internet a jejich nenávistných příspěvků přibývá. Urážlivých a provokativních výkřiků, jimiž cílí na část obyvatelstva neschopnou rozpoznat ve změti informací složitého digitálního věku pravdu od lži.

„Ten jeho příspěvek,“ ukazuje Kartous na profil muže v uniformě, „je opravdu typickou ukázkou. Nedává smysl, je to hrozný blábol, ale to nehraje roli, důležité je navodit zmatek a vyvolat emoce,“ říká.

Příspěvek od voleb nasbíral 245 lajků, 47 podporujících komentářů a 326 sdílení. Hned pod ním je falešná „zpráva“ o debetních kartách pro uprchlíky, výňatek z údajné „francouzské knihy o sexuální výchově dětí“, kde je vyobrazena bílá matka, tmavý otec a pod tím komentář – „nechutná manipulace“. Manipulací je však samotná zpráva.

V zájmu Ruska

Podle Kartouse jsou trollové především proruští online aktivisté, kteří pomocí různých technik, vytvářením falešných profilů, tweetovacích farem a řetězových e-mailů šíří extremistické a protisystémové dezinformace. „Jejich témata se opakují pořád dokola – uprchlíci, Arabové, za všechno může Evropská unie a bez ní by bylo líp, sentimentální postoje k minulosti, výkřiky typu – všechno se rozkradlo.

Smyslem toho všeho je vyvolat pocit nejistoty, nahlodávat západní vazby České republiky a pomocí masově šířených dezinformací zvrátit náš politický směr a obrátit ho od liberální demokracie k autoritářskému systému kvůli zmatenosti a neschopnosti uživatelů internetu kriticky uvažovat,“ vysvětluje Kartous.

„Souhlasím s generálem Jiřím Šedivým, který řekl, že nehrozí konvenční konflikt s Ruskem, ale hybridní válka se děje už dlouho. Máme prokázané ovlivňování voleb v USA, nálady kolem brexitu, v Česku byla před prezidentskými volbami zcela zřetelná antikampaň proti Jiřímu Drahošovi ve prospěch proruského Miloše Zemana.“

Znovu se zadívá na profil muže v uniformě. „Je hodně aktivní, má spoustu příspěvků a sdílených obsahů, ale všechny trollí, ani jeden z jeho života. Žádná osobní fotka z oslavy, výletu, dovolené, jak to lidé běžně dělají. Upravit fotky a udělat z nich fotomontáž, aby to vypadalo, že dotyčný je voják, není nic složitého,“ uvažuje Kartous. „Přesně taková absence osobních údajů a fotek bývá znakem falešných profilů,“ dodává.

Na frontové linii

Právě odhalovat falešné profily je jednou z činností „českých elfů“. Ti mají přesně stanovené role. „První je frontová linie, elfové, kteří přicházejí do styku s trolly. Upozorňují je, že šíří nesmysly, a píší to do komentářů pod trollí příspěvky. Cílem je, aby vodopád souhlasných komentářů pod dezinformačním příspěvkem nebyl jednolitý, aby zazněl i jiný, opoziční názor a ostatní lidé nenabyli dojmu, že dezinformacím všichni věří a jsou stejně naladěni. Prostě je tu někdo, kdo to rozvrátí,“ líčí Kartous.

Další buňkou jsou analytici vyhledávající trollí skupiny. Pak přicházejí na řadu agenti, kteří se snaží pomocí skryté identity do skupin proniknout a získat informace. Čtvrtou buňku tvoří experti, programátoři a právní poradci.

O co elfům jde? „Dostat se ke kořenům, najít hlavní distribuční uzly a tvůrce dezinformačních příspěvků a přesvědčit je, aby toho zanechali. Případně zveřejnit jejich identitu, což je pro ně mimořádně nepříjemné,“ říká Kartous.

A údajně se to daří. Elfům se prý již podařilo infiltrovat diskusní fóra, která trollové využívají k vzájemnému domlouvání, a identity některých odhalit. Zatím je však nechtějí zveřejnit. Podle Kartouse bývají motivace trollů různé.

„Pro některé je vytváření a šíření nenávistných zpráv jejich vlastní disciplína, způsob sebeuspokojení. Vedou je k tomu psychosociální důvody, životní frustrace a perverzní potřeba sdělit světu – já jsem někdo a já vám ještě ukážu,“ vypráví Kartous. „Část z toho, co k nám míří, jde z Ruska a my se domníváme, že jsou za to placeni,“ doplňuje. Detaily nicméně sdělit nechce.

Přísná konspirace

Tak jako používají konspirační techniky trollové, mají je i elfové. Podle Kartouse se vzájemně neznají, každý ví jen o několika nejbližších spolupracovnících. „Kdyby někdo infiltroval naši skupinu, odřízneme větev, ale skupina nebude zničena,“ prozrazuje Bohumil Kartous.

Elfů podle něj pracují desítky, všichni dobrovolně, zdarma. Jsou mezi nimi studenti, lékaři, učitelé; až na Kartouse vystupují anonymně, což může budit jistou nedůvěru. „Anonymní jsou proto, aby se mohli dostat ke zdrojům,“ vysvětluje.

Je ale otázkou, zda elfí činnost má nějaký smysl. Kartous připouští, že odhalovat identitu trollů je obtížné a ještě složitější je přesvědčit některého, aby s dezinformacemi přestal. „Ovšem kdyby zůstalo jen u toho, že lidé budou nad jejich příspěvky přemýšlet, slušně, asertivně nebo i s humorem na ně v diskusi reagovat, stojí to za to ,“ uzavírá.