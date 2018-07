Indonéský kmen hází dary bohům do aktivní sopky. Místo lidí obětují ovoce

20:50 , aktualizováno 20:50

Tisíce místních obyvatel a turistů podle agentury AFP o víkendu vyšplhaly na vrchol sopky Bromo, aby do doutnajícího kráteru aktivní indonéské sopky hodili svůj rituální dar. Zatímco nadšení turisté házeli do sopky jako do kašny mince, místní lidé brali do rukou ovoce či zeleninu.