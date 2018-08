VIDEO: Indonéská školka oblékla děti jako džihádisty, ředitel se kaje

Fotografie a videa ze sobotní akce ve městě Probolinggo na Jávě se rychle rozšířily po sociálních sítích. Zachycují zástupy malých holčiček, jak pochodují ulicemi oblečené do závojů na způsob nikábu a v rukou drží napodobeniny pušek vyříznutých z papíru.

Ředitel školky se podle deníku The Guardian za kostýmy „hluboce omluvil“ a vyjádřil lítost nad svým rozhodnutím. „Chtěli jsme vyzdvihnout téma Prorokova úsilí, abychom zvýšili víru a oddanost Alláhovi,“ uvedl na vysvětlenou. Na otázku, proč vybrali zrovna tyto převleky, odpověděl, že kvůli úspoře peněz využili pomůcky z loňské přehlídky.

„O následcích jsme vůbec nepřemýšleli. Důležitá pro nás byla účast na přehlídce a že děti byly spokojené s tím, co bylo k dispozici,“ dodal. Proč však ve školce používali džihádistické kostýmy už dříve, vysvětlit nedokázal.

Školka se v Probolinggu nachází ve vojenské zóně a sobotní přehlídka se uskutečnila den po Dni nezávislosti, připadající na 17. srpen. Na tiskové konferenci reagující na způsobený rozruch armádní velitel Kav Depri Rio Saransi uvedl, že smyslem průvodu bylo poučit školáky o „úsilí islámu“, ovšem nikoliv podporovat náboženský radikalismus.

„Zdůrazňuji, že zde není ani nejmenší náznak nějakého záměrného radikalismu,“ řekl a připojil se s další omluvou.

Incident vrhá stín na Asijské hry

Zprávy o průvodu se dostaly i do indonéského parlamentu, jehož mluvčí to označil za „nevhodný úkaz“. „Přikazovat dětem nosit černé hábity a držet napodobeniny zbraní podává špatný pohled. Takové jednání by mohlo narušit myšlení dětí,“ uvedl.



Incident se stal v době, kdy Indonésie pompézním ceremoniálem zahájila v Jakartě osmnácté Asijské hry, které oslavují její bohatou kulturní rozmanitost. Země se snaží světu ukázat svou co nejlepší tvář sportovní akcí, které se účastní 45 zemí.